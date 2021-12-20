Петрові Порошенку повідомили про підозру у державній зраді.

Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило інформацію про повідомлення про підозру п'ятому Президенту Петру Порошенку у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

“П'ятий Президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР»", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники відомства разом зі співробітниками СБУ розслідують кримінальне провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та фінансування терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР» групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

У вересні-листопаді 2021 року у вказаному провадженні вже повідомлено про підозру одному з чинних народних депутатів та колишньому міністру енергетики. Вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля.

На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій. Що, у свою чергу, підірвало економічну безпеку держави у 2014–2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності.

Провадження здійснюється ч.1 та ч.3 ст.258-5 (фінансування тероризму), ч.1 ст.111 (державна зрада) та ч.1 ст.258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) ККУ.

У ДБР уточнили, що повідомлення про підозру надіслали поштою за місцем проживання і роботи.

Раніше стало відомо: виконувач обов’язків генпрокурора Олексій Симоненко у понеділок, 20 грудня, підписав повідомлення про підозру п’ятому Президентові Петрові Порошенку у справі постачання вугілля з окупованих територій. Сама генпрокурор Ірина Венедіктова перебуває у відпустці.

У п’ятницю, 17 грудня, поточного року Державне бюро розслідувань поінформувало, що працівники відомства поблизу Верховної Ради намагалися вручити повістку про виклик народному депутату Петру Порошенку, однак він проігнорував представників правоохоронного органу та поїхав. У відомстві уточнили, що справа стосується схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «ЛНР» та «ДНР» групою громадян України.

У вересні-листопаді 2021 року в цьому провадженні вже повідомили про підозру одному з теперішніх народних депутатів та колишньому міністру енергетики, нагадали у ДБР.