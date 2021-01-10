Будівництво готелю на площі Міцкевича у Львові вимагають зупинити.

Український національний комітет ІКОМОС скерував до президента України Володимира Зеленського відкритого листа з приводу будівництва на площі Міцкевича, 9 у центрі Львова на місці розібраної кам'яниці, яка є пам’яткою національного значення. Розпочаті будівельні роботи вимагають зупинити й привести проєкт у відповідність до вимог пам’яткоохоронного законодавства.

Президент українського комітету ІКОМОС Микола Гайда звернув увагу на те, що в містобудівних умовах і обмеженнях на проєктування готелю із адміністративно-торговими приміщеннями, підземним паркінгом та даховою котельнею, виданих виконкомом Львівської міськради та у самомому проєкті не враховані рекомендації УНК ІКОМОС.

Фото www.facebook.com/Оксана-Бойко

Нові містобудівні умови та обмеження на проєктування готелю на пл. Міцкевича, 9 виконком Львівської міськради затвердив 7 лютого 2020 року. Тоді міський голова Андрій Садовий зазначав, що хотів би, щоб проєкт готелю був реалізований на належному фаховому рівні, із врахуванням усіх рекомендацій щодо охорони пам'яток архітектури.

«Судові процеси по цьому об’єкту тривають вже понад 15 років. Власники мали почати будувати там готель вже дуже давно. Я би насправді дуже хотів, аби ця пляма, яка зараз є, де стоять смітники, була забудована – зазначив Андрій Садовий, і додав – Я розумію, що по цьому проєкту будуть проводити міжнародний архітектурний конкурс і потрібно, аби він враховував усі зауваження і там дійсно з’явилась будівля, яка буде пам’яткою архітектури ХХІ століття. Тому що все-таки територія знаходиться у ареалі ЮНЕСКО і дуже важливо бути в синергії».

Згадувані містобудівні умови і обмеження передбачають можливість будувати в історичному ареалі центру Львова, який є частиною світової спадщини ЮНЕСКО об’єкт, висотою 25 метрів.

«Дійсно стоїть пустка у центрі міста, яка загороджена будівельними парканами. І є інвестори, які готові збудувати на цьому місті готель, який значно покращить туристичну інфраструктуру міста.

Насправді це вже другі містобудівні умови та обмеження. Тому що раніше вже були видані містобудівні умови та обмеження, згідно з якими можна було в цьому місці будувати. У них була гранична висота 22,4 м, зараз гранична позначка, згідно з новими містобудівними умовами та обмеженнями, становить 25 м. Тобто це те незначне підняття висоти, завдяки якому можна буде зберегти поверховість, але встановити вентиляційне обладнання на даху. Адже проєктанти десь із самого початку неправильно задали цю відмітку», – прокоментував головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Фото www.facebook.com/vasyl.petryk

Власне, висотність готелю наштовхнулися на критику як фахівців, так і предеставників громадськості. Зокрема, на проблемі із поверховістю новобуду наголосила інспекторка з благоустрою Оксана Бойко.

«Дозвіл на розбирання будинку був даний з умовою відтворення історичних фасадів (див. Витяг з протоколу НМ Ради Держбуду України з питань охорони та реставрації пам’яток містобудування та архітектури від 31.03.1998 р.).

Міська влада Львова проіґнорувала не тільки ті рекомендації, а й рекомендації Комітету світової спадщини ЮНЕСКО від 20 червня 2019 року, у яких, зокрема, йшлося про пониження висоти запроєктованого будинку та зміни концептуального рішення», – повідомила вона у дописі на своїй facebook-сторінці.

Фото www.facebook.com/Оксана-Бойко

Активісти у Львові критикують як поверховість, так і ескізи фасаду майбутнього готелю, та готують відповідну електронну петицію.

Фото www.facebook.com/Оксана-Бойко

«Найближчими днями буде опублікована петиція за дотримання автентичної поверховості та відтворення історичного фасаду. Необхідно піднімати розголос – це єдиний важіль влади в руках громадянського суспільства. Буду вдячний за кожен Ваш підпис вже з 10 січня», – написав львів'янин Василь Гаврилишин.

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Фото www.facebook.com/Оксана-Бойко

Комісія культурної спадщини та туризму Львівської обласної ради має намір скерувати до профільної депутатської комісії Львівської міськради та міського управління охорони історичного середовища звернення про призупинення будівельних робіт на пл. Міцкевича, 9 у Львові та потребу коригування проєкту.

Фото www.facebook.com/Оксана-Бойко

«Будівництво 25-метрового готелю ведеться в зоні історичної забудови Львова, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО, відтак мала бути дотримана і відповідна процедура видачі дозволів на будівництво. До того ж, свої зауваження щодо проєкту надала світова штаб-квартира ІКОМОС», – зазначили у комісії культурної спадщини та туризму Львівсьокї облради.

Нагадаємо, виконком Львівської міської ради погодив будівництво 25-метрового готелю на пл. Міцкевича, 9 та затвердив відповідні містобудівні умови та обмеження 7 лютого 2020 року. У будівлі планують розмістити готель із адміністративно-торговими приміщеннями та підземним паркінгом.

У липні 2020 року Український національний комітет ІКОМОС заявив, що видані містобудівні умови та обмеження будівництва готелю на пл. Міцкевича, 9 суперечать рекомендаціям Комітету Світової Спадщини ЮНЕСКО та порушують вимоги чинного Закону України про охорону культурної спадщини.

Замовником будівництва готелю і власником земельної ділянки на пл. Міцкевича, 9 є ТзОВ «Центр розвитку нерухомості». Ця компанія входить в Універсальну інвестиційну групу відомого бізнесмена Віталія Антонова.