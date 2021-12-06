У Тернополі відкрили «Дім ветерана».

 

У Тернополі відкрили «Дім ветерана» для дозвілля учасників російсько-української війни та реабілітації. Проєкт реалізували за кошти громадського бюджету та благодійні пожертви.

 

 

У «Домі ветерана» на проспекті Злуки - 12 кімнат, загальною площею 250 м2 відкрили тренажерний зал, кабінет, де з бійцями працюватимуть психологи, облаштовують лекторій, для чого закупили комп’ютерну та оргтехніку.

 

«Як ви бачите, є уже комп’ютери, спортзал, обладнання якого закуплене за кошти громадського бюджету. Крім того, тут має бути лекторій, кабінет психолога та. Зараз домовляємося з реабілітологами, адже найбільше проблем у ветеранів зі спиною», – розповів член проєкту Роман Безкостний.

 

 

У лекторії для бійців будуть проводити тренінги, семінари та навчання. У подальшому в «Домі воїна» організують коворкінг, де відвідувачі зможуть працювати, не платячи оренду за офіс.

 

За словами співорганізатор проєкту Сергія Коновала, з міського бюджету витратили 300 тисяч гривень. Частину коштів також зібрали від благодійників. Ремонт у приміщеннях проводили власними силами. У решті кімнат його завершать до літа наступного року.

 

 

Зазначимо, у Тернопільській області зареєстровано майже 7 тисяч ветеранів російсько-української війни, повідомив начальник обласного відділу Міністерства у справах ветеранів Микола Казюк.

 

Фото teren.in.ua

06.12.2021

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