Електронний реєстр ветеранів запустять до Дня Незалежності.

Електронний реєстр ветеранів у тестовому режимі запрацює до Дня Незалежності. Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

«Ми його (реєстр, – ред.) у тестовому режимі плануємо запустити до Дня Незалежності, а до Нового року в планах є повний випуск», – повідомила вона в інтерв’ю «РБК-Україна».

За її словами, реєстр запускають разом із «Електронним кабінетом ветерана», це все буде в єдиному пакеті.

В «Електронному кабінеті ветерана» розміщуватиметься інформація стосовно пільг та наявних програм, які ветерани війни отримують або можуть отримати відповідно до своєї пільгової категорії.

«У перспективі кожен із ветеранів та членів родин загиблих матиме свій електронний кабінет, де буде розміщена вся довідкова інформація стосовно пільг та наявних програм, які вони отримують або можуть отримати відповідно до своєї пільгової категорії. Цей унікальний проєкт суттєво покращить доступ до інформації та взаємодію з органами державної влади», – розповів заступник міністра у справах ветеранів Володимир Левчук.

За його інформацією, після запуску державного реєстру ветеранів міністерство планує у жовтні презентувати посвідчення учасника бойових дій у «Дії». У додатку будуть посвідчення всіх категорій, якими опікується Мінветеранів.

«Це буде початком й інструментом для подальших сервісів. Також зараз Мінветеранів розробляє концепцію і пропрацьовує реалізацію пільгового електронного квитка, який буде реалізований за допомогою сервісу «Дія», – розповів Левчук.

Також Мінветеранів працює над запуском онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives). Вона має надати українським військовим «рівні можливості» для започаткування власного бізнесу.

«Ми хочемо об’єднати низку онлайн-платформ, які наразі створені, щоб максимально розширити аудиторію для доступу до цих сервісів. Тут будуть зібрані всі інструменти державної підтримки, зокрема й у регіонах, а також від міжнародних організацій», – додав заступник міністра.

Нагадаємо, 17 лютого Верховна Рада прирівняла електронні водійські права в «Дії» до паперових. Зокрема, українські водії можуть показувати правоохоронцям електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов’язкового страхування (автоцивілку). Також через «Дію» тепер можна замовити, обміняти чи продовжити водійські права.

У застосунку в тестовому режимі також запустили реєстрацію місця проживання онлайн і профіль виборця, завдяки якому можна перевірити місце реєстрації та адресу голосування. Окрім того, у «Дію» додали електронні варіанти індивідуального податкового номера (ІПН) та довідки внутрішньо переміщеної особи. Також за допомогою додатка можна записатися в чергу на вакцинацію проти COVID-19.

Фото umoloda.kiev.ua, armyinform.com.ua, mediasat.info