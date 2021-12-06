Львівські ветерани вимагають виселити консульство Росії із незаконно зайнятої території.

 

Представники кількох львівських ветеранських та волонтерських організацій виступили із закликом виселити Генеральне консульство Росії із будівлі та земельної ділянки, розташовнаих на вулиці Костя Левицького, 95: вони наголошують на тому, що дипломатична установа розташована незаконно і фактично окупувала земельну ділянку, котра є комунальною власністю Львова.

 

 

Про це йшлося на пресовій конференції у Львові, повдіомляє "Львівський портал".

 

"Юридичною адресою консульства є вулиця Патона 7-А. Тобто ті приміщення, що розташовані на Костя Левицького, 95 не є юридичною адресою консульства, отже, згідно міжнародних договорів не можуть вважатись офіційною частиною РФ. Цікаво також те, що уряд країни сплачує відшкодування за функціонування консульства РФ власникам приміщення на вулиці Патона. Тобто консульства там немає, а власники отримують гроші. А функціонує воно на вулиці Костя Левицького", – розповів депутат Львівської міської ради, учасник бойових дій Ігор Шолтис.

 

Ініціативна група впродовж п'яти місяців вивчала діяльність консульства, надсилала запити у Міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ тощо. Зі слів учасника бойових дій Андрія Лібича, у відповіді Міністерства закордонних справ на офіційний запит зазначено, що зовнішьополітичне відомство не надавало дозволу на розміщення Генкольсуства РФ на вулиці Костя Левицького, 95. Відтак консульство самовільно у 2002 році переїхало на цю територію з вулиці Патона.

 

"Ми маємо достатньо доказів, аби визнати, що російське консульство розміщене тут незаконно, а територія, на якій воно перебуває є окупованою, так само як і Крим", – заявив ветеран війни на Донбасі, активіст організації "Суспільство майбутнього" Антон Петрівський.

 

Юристи виявили низку неузгодженостей в оформленні права власності та користування на ділянках, зайнятих російськими дипломатами. У містобудівному кадастрі вказано, що на цій території розташовані п’ять будівель (дві житлові і три нежитлові). Згідно з даними із держреєстрів, там зареєстровані лише нежитлові будівлі. Є інформація про двох власників цих приміщень – вони отримували їх як подарунок. "А як виникло первинне право власності – наразі не відомо. Яким чином там розташувалось консульство залишається невідомим", – підкреслила адвокатка Тетяна Могінська.

 

За адресою Левицького, 95 також розташовані два ОСББ. "Дата держреєстрації першого ОСББ – 1996 рік, при тому що закон про ОСББ вступив у дію лише в 2002 році. У 1996 ніяких ОСББ в Україні не було", – зазначила Могінська.

 

Активісти скерують звернення до Львівської міської ради з вимогою перевірити законність використання земель міста. А до "Львівводоканалу" і "Львівсвітла" звертатимуться з вимогою припинити обслуговування об’єктів.

 

06.12.2021

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