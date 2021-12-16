«Львівська політехніка» відкрила інклюзивний центр для ветеранів.

 

У «Львівській політехніці» відкрили інклюзивний простір «Ветеранська служба». Тут ветерани та військовослужбовці, які повернулися з місць бойових дій, зможуть інтегруватися у навчальний процес та отримати необхідну консультаційну підтримку та психологічну допомогу.

 

 

«У «Львівській політехніці» навчається та працює понад тисяча людей, які безпосередньо належать до ветеранських служб, до освітньої діяльності студентів, які брали участь у бойових діях. Я переконаний, що новостворений центр займе лідируючу позицію з реабілітування ветеранів», – сказав на відкритті ректор національного університету Юрій Бобало.

 

 

Працівники «Ветеранської служби» допомагатимуть ветеранам зі вступом до навчального закладу, організовуватимуть психологічні консультування, реабілітування та зустрічі з іншими спеціалістами. Для студентів-ветеранів стартує менторська програма, розповіла керівниця проєкту Олеся Бік.

 

 

Також ветерани зможуть отримати у Центрі низку безоплатних послуг, зокрема: оформлення навчальних пільг для ветеранів, юридичну підтримку та консультування, академічну підтримку та планування навчання, особисте дорадництво та скерування до необхідних служб та ресурсів, активності, спрямовані на вирішення проблем, які впливають на процеси ресоціалізації та повернення до мирного життя.

 

 

 

Центр відкрили за новітніми зразками, які функціонують у США. «Нас надихнув проєкт американського коледжу Фредеріка Ком’юніті з Меріленду, який є першим навчальним закладом у світі, що створив ветеранський центр. Згодом, за прикладом коледжу, усі американські університети взяли за обов’язок робити такі проєкти. Ми мали змогу поспілкуватись із американськими викладачами та студентами центру і зрозуміли, що хочемо реалізувати такий проєкт в Україні», – розповіла Олеся Бік.

 

Відкриття першого в Україні інклюзивного університетського простору для ветеранів є ідеєю «Львівської політехніки», до реалізації якого готувалися три роки. Створення центру «Ветеранська служба» безпосередньо пов’язане з проєктом «Україна – Норвегія», який уже багато років реалізують в університеті. Кошти для облаштування та обладнання центру зібрав БФ «Відкриті очі» компанії SoftServe, створений для підтримки у реабілітації учасників бойових дій на сході України.

 

Фото lpnu.ua, city-adm.lviv.ua

16.12.2021

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