У Греції затримали ветерана АТО через участь у штурмі Вільнюса в 1991-му.

Україна наполягає на об'єктивному та неупередженому розгляді справи затриманого в Греції ветерана АТО Олександра Радкевича. Його затримали за запитом Литви через участь у штурмі Вільнюса в січні 1991 року, коли молодий Радкевич був на службі в радянській армії.

Олександр Радкевич (праворуч) із побратимом із 54 ОМПБр на Донбасі

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"25 жовтня арештованого також мають відвідати українські консули. МЗС України задіяло й інші контакти з грецькою стороною, зокрема через правоохоронні органи та офіс уповноваженого з прав людини. Ми наполягаємо на об'єктивному й неупередженому розгляді справи з дотриманням законних прав українського громадянина", – сказав Ніколенко.

Він розповів, що консульство України в Салоніках опікується справою арештованого в Греції громадянина України за запитом іншої європейської держави.

"Консули підтримують з українцем регулярний зв'язок, він забезпечений українськими та грецькими адвокатами, умови його тримання прийнятні. 22 жовтня адвокат планує приїхати до Афін для захисту інтересів нашого громадянина під час розгляду прокуратурою Верховного суду Греції апеляційної скарги на рішення окружного прокурора регіону Фракія. За нашими оцінками, розгляд апеляції може тривати декілька місяців", – додав спікер.

Раніше правозахисниця, координатор у Медійній ініціативі за права людини Ольга Решетилова повідомила, що в Греції під час перетину кордону затримали громадянина України, ветерана АТО Олександра Радкевича.

"Як виявилося згодом, його затримали за запитом Литви, де Олександр був заочно засуджений за так званою справою 13 січня. Йдеться про події 1991 року, коли радянська влада, ввівши війська до Литви, силою намагалася повернути країну до складу СРСР. Тоді, під час штурму військовими телевежі у Вільнюсі, загинуло 15 осіб", – поінформувала Решетилова.

Згідно з інформацією Медійної ініціативи за права людини, у березні 2019 року Вільнюський окружний суд засудив 67 осіб за скоєння воєнних злочинів під час подій січня 1991 року. "Так, це саме той вирок, яким до 10 років засуджено колишнього міністра оборони СРСР Дмитра Язова та колишнього офіцера КДБ Михайла Головатого. Але серед засуджених виявився і громадянин України Олександр Радкевич, який на початку 1991 року служив у 107 мотострілецькій дивізії Збройних сил СРСР, 11 січня 1991 року був призначений водієм-механіком танку, який знаходився поряд з Будинком друку у Вільнюсі, за який йшла боротьба", – прокоментувала правозахисниця.

Згідно з інформацією Решетилової, Олександр Радкевич не знав про вирок. Він добровільно співпрацював зі слідством і був допитаний 2014 року як свідок українською прокуратурою у рамках міжнародної правової допомоги, яку Україна надавала Литві.

"Радкевича звинувачують у тяжких воєнних злочинах (вбивство, нелюдське поводження, використання заборонених методів ведення війни) фактично лише за те, що він був присутній у Вільнюсі у січні 1991 року як військовий радянської армії. Дії Радкевича не спричинили шкоди будь-якій людини, що чітко видно із самого вироку. Такий підхід до судочинства є абсолютно недопустимим", – зазначила Решетилова.

Напередодні міністр закордонних справ Литви Габріель Ландсбергіс підтвердив, що Литва видала європейський ордер на арешт Радкевича і тепер просить Грецію видати громадянина України їй для відбування покарання.

Олександр Радкевич із внуком за кілька годин до арешту