Штам «омікрон» дістався Росії.

У росіян, котрі повернулися з ПАР, підтвердили саме цей варіант коронавірусу. Серед інфікованих – вагітна жінка.

 

 

У двох росіян, котрі повернулися з Південно-Африканської Республіки, підтвердили наявність в організмі штаму коронавірусу «омікрон». Про це повідомив інформаційний портал lenta.ru з покликом на дані Федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів та добробуту людини (Росспоживнагляд).

 

«Внаслідок повногеномного секвенування, проведеного ЦНДІ епідеміології Росспоживнагляду, підтверджено штам "омікрон"», – йдеться в повідомленні.

 

Напередодні стало відомо, що в дев'ятьох росіян, які повернулися з ПАР, виявили COVID-19. Громадян із виявленою інфекцією відвезли до шпиталю, а решту пасажирів літака, який прибув із ПАР, розмістили на карантин у пансіонаті підмосковного містечка Сергієв Посад. Газета «Известия» уточнила, що серед інфікованих коронавірусом є вагітна жінка з дитиною.

 

Офіційний речник Кремля Дмитро Пєсков запропонував «не коментувати непідтверджені дані» про нібито виявлений у Росії перший випадок «омікрон»-штаму COVID-19. Прессекретар наголосив, що у такій ситуації «не варто орієнтуватися на повідомлення ЗМІ».

 

Пєсков додав, що Федеральний оперштаб боротьби з коронавірусом проводить роботу, щоб запобігти поширенню в країні нового варіанта цієї інфекції. «У штабі я знаю, що проведено роботу. Все працює», – запевнив він.

 

Нагадаємо, що 11 листопада науковці в ПАР виявили штам коронавірусу під кодом B.1.1.529, який назвали «омікроном». Міністр охорони здоров'я країни заявив, що новий варіант легко переноситься пацієнтами, які пройшли вакцинацію, однак, за деякими даними, може обходити імунітет перехворілих на інші штами.

06.12.2021

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