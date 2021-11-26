Новий штам коронавірусу виявлено на півдні Африки.

У зв’язку з цим ВООЗ скликає надзвичайне засідання.

Новий штам коронавірусу, який має підвищену здатність до мутації, виявлено на півдні Африки. Про це повідомив у четвер Національний інститут інфекційних хвороб Південно-Африканської Республіки. «На території ПАР виявлено новий штам коронавірусу, який отримав маркування B.1.1.529. Фахівці уважно відстежують ситуацію і постійно інформуватимуть населення про те, які заходи необхідно вживати», – цитує повідомлення інституту місцевий телеканал eNCA.

Новий штам ще раніше було виявлено у Ботсвані. Наразі підтверджено десять випадків інфікування ним: три у Ботсвані, шість у ПАР та один у Гонконгу. Його особливістю є підвищена мутаційна здатність, що дає цьому штаму можливість протистояти існуючим вакцинам і засобам від COVID-19. B.1.1.529 має 32 мутації в білкових сполуках шипа коронавірусу, що дає йому здатність легше проникати в клітини людського тіла.

Всесвітня організація охорони здоров'я проведе в п'ятницю, 26 листопада, надзвичайне засідання на тему нового штаму коронавірусу, виявленого в ПАР і Ботсвані. Про це повідомила газета Financial Times.

Директор Центру епідемічних заходів та інновацій Південної Африки Туліо де Олівейра (Tulio De Oliveira) повідомив виданню, що раніше на цьому тижні він висловив представникам ВООЗ своє занепокоєння з приводу поширення нового варіанта SARS-CoV-2 з позначенням B.1.1.529. За його словами, після цього було ухвалено рішення про проведення надзвичайного засідання. З покликом на ВООЗ видання інформує, що експерти організації обговорять, визначити новий штам як варіант, який викликає занепокоєння, чи як варіант, який викликає інтерес.