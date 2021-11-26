У Стрию збудують завод газобетонних виробів.

У Стрию на вул. Промисловій, 4 за рік збудують завод газобетонних виробів компанії «AEROC Галичина». Перший камінь у споруду напередодні заклали міський голова Стрия Олег Канівець, голова ОДА Максим Козицький та представники інвестора, повідомила пресслужба Львівської ОДА.

Завод на 145 робочих місць планують запустити у листопаді наступного року. У його будівництво інвестують понад 18 мільйонів євро.

Підприємство виготовлятиме вироби з автоклавного газобетону: стінові блоки, теплоізоляційні панелі, перемички, панельні покриття. Завод потужністю 480 000 м3/рік у Стрию стане третім підприємством ТОВ «Аерок» в Україні.

В Україні підприємство має свої заводи в містах Березань і Обухів Київської області. Компанія розпочала роботу на українському ринку в грудні 2006 року. За цей час виготовила і реалізувала понад 11 мільйонів м3 продукції, є лідером у своєму продуктовому сегменті.

Зазначимо, що за даними YouControl, ТОВ «АЕРОК» зареєстроване у місті Обухів на Київщині. Спеціалізується на виготовленні виробів із бетону для будівництва. Підприємство виготовляє та реалізує газобетонні стінові блоки, теплоізоляційні панелі, U-блоки, армовані вироби з газобетону: перемички, панелі перекриття та покриття. На сьогодні 100% статутного капіталу належить компанії «Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ» (Мюнхен, Німеччина). Кінцевим бенефіціарним власником є російська компанія «ГРУППА ЛСР» (місце реєстрації Санкт-Петербург). Генеральний директор «ГРУППА ЛСР» – російський мільярдер Андрій Молчанов, він же є її основним бенефіціаром.



Фото loda.gov.ua