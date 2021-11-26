У Стрию збудують завод газобетонних виробів.

 

У Стрию на вул. Промисловій, 4 за рік збудують завод газобетонних виробів компанії «AEROC Галичина». Перший камінь у споруду напередодні заклали міський голова Стрия Олег Канівець, голова ОДА Максим Козицький та представники інвестора, повідомила пресслужба Львівської ОДА.

 

 

Завод на 145 робочих місць планують запустити у листопаді наступного року. У його будівництво інвестують понад 18 мільйонів євро.

 

 

Підприємство виготовлятиме вироби з автоклавного газобетону: стінові блоки, теплоізоляційні панелі, перемички, панельні покриття. Завод потужністю 480 000 м3/рік у Стрию стане третім підприємством ТОВ «Аерок» в Україні.

 

В Україні підприємство має свої заводи в містах Березань і Обухів Київської області. Компанія розпочала роботу на українському ринку в грудні 2006 року. За цей час виготовила і реалізувала понад 11 мільйонів м3 продукції, є лідером у своєму продуктовому сегменті.

 

Зазначимо, що за даними YouControl, ТОВ «АЕРОК» зареєстроване у місті Обухів на Київщині. Спеціалізується на виготовленні виробів із бетону для будівництва. Підприємство виготовляє та реалізує газобетонні стінові блоки, теплоізоляційні панелі, U-блоки, армовані вироби з газобетону: перемички, панелі перекриття та покриття. На сьогодні 100% статутного капіталу належить компанії «Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ» (Мюнхен, Німеччина). Кінцевим бенефіціарним власником є російська компанія «ГРУППА ЛСР» (місце реєстрації Санкт-Петербург). Генеральний директор «ГРУППА ЛСР» – російський мільярдер Андрій Молчанов, він же є її основним бенефіціаром.


Фото loda.gov.ua

 

26.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Історія Європи (ХІ)
Артуро Перес-Реверте
Попри наші злочини, забуття і лиха, ми, європейці, у найкращому, що мали й маємо, є історичними внуками тих греків, які героїчно билися, захищаючи свій світ і свободу
25.11.21 | | Дискурси
Про донати, пожертви і пончики
Юрій ШЕВЧУК
Мода на англіцизми в українському суспільстві існує в тому форматі й обрисах, в яких вона є в російському суспільстві, з типово російськими спотвореннями
24.11.21 | | Україна
Учнівські фіґлі
Юрій Винничук
Ми наших учителів, за малим винятком, не любили і робили їм псоти, робили ми фіґлі й одні одним. А ви які свинства в школі влаштовували?
24.11.21 | | Дискурси
Назустріч Театру Містерії
Пере Саїс
Відмовтеся від себе і своїм мистецтвом «служіть»: тому, чому ви хочете; служіть іншому, вертикальній іншості (Богу); нарешті – своєму ремеслу, – але «служіть». Вашим мистецтвом і практикою ви є artifex (художником), в «служінні» ви є pontifex (мостобудівничим).
24.11.21 | | Штука
Математична закономірність регулює морське життя
Формула визначає частоту поширення всіх морських жителів — від бактерій до китів.
24.11.21 | | Наука
Нова щирість
Орися ГРУДКА
Есеї про нове і сучасне — водночас есеї про вічне. Це щиро про сором, потребу власних стін, кохання, намагання порозумітися, що ніколи повністю неможливо... Спектр описаних почуттів і емоцій величезний. Так, це справді книжка про досвіди інших. Для нас. Про нас.
23.11.21 | | Штука
Причарувати майбутнє
Бандера приймає парад на «Красній площаді» — таку картинку намалював свого часу Василь Кожелянко у романі «Дифіляда у Москві». Тепер у пам’ять про автора заснували літературну премію
23.11.21 | | Галичина
«Донька» Драгоманова:  Леся Українка як політик
Тамара Гундорова
У «дядькових університетах» Леся здобуває не лише знання, а й моральну та фізичну витримку, яка знадобиться їй пізніше в житті
23.11.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.