Львівщина увійшла у трійку регіонів з найбільшою кількістю великих бізнесів.

 

Аналітики сервісу YouControl проаналізували тисячу українських бізнесів із найбільшими доходами за підсумками 2022 року. Разом за рік вони заробили 6 трильйонів гривень.

 

У Львівській області розташовано 55 великих бізнесів із топ-1000, чистий дохід яких склав 274 млрд грн. Сукупний дохід 66 великих компаній на Київщині становив торік 357,6 млрд грн, а сукупний дохід 96 великих компаній на Дніпропетровщині становив 734,6 млрд грн.


Окрім Львівщини, торік хороші результати показав великий бізнес Волинської області: сукупний дохід 24-х великих компаній становив 154,7 млрд грн.

 

 

Найменше великих компаній розташовано в Закарпатській (10/29,3 млрд грн), Чернігівській (8/23,8 млрд грн) та Чернівецькій (8/19,5 млрд грн) областях.

 

Під час воєнного року найбільше зниження спостерігалось в доходах великих компаній сектору металургії, роздрібної торгівлі, автотрейдингу, транспорту, будівництва та нерудної промисловості. Натомість зростання доходів компаній України спостерігаються в енергетиці, нафтогазовій, вугільній промисловості, сільському господарстві, оптовій торгівлі та інформаційних технологіях.


 

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