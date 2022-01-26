Китайські та арабські інвестори пропонують збудувати завод пального на Львівщині.

 

На Львівщині, поблизу кордону з Євросоюзом, пропонують збудувати сучасний комплекс з виробництва синтетичних моторних палив. Інвестувати 5 мільярдів доларів США у проєкт мають намір арабські та китайські інвестори.

 

 

Про це йшлося на зустрічі представників обласної ради та облдержадміністрації з делегацією інвесторів з Катару, Саудівської Аравії та Китайської Народної Республіки, які прибули на Львівщину 25 січня презентувати проєкт та заручитися підтримкою місцевої влади. Також вони розраховують на сприяння уряду та профільних міністерств, повідомила пресслужба ЛОР.

 

«Міжнародний інвестпроєкт передбачає створення у Червоноградському районі промислового комплексу з виробництва синтетичного рідкого палива на основі сировини Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну вартістю близько 5 млрд.

 

За словами розробників проєкту, на Львівщині планують впровадження низки новітніх технологій світового рівня, яких до цього часу не використовували в Україні», – зазначено у повідомленні.

 

 

Розмістити комплекс пропонують у Белзькій територіальній громаді, уточнив заступник комісії з питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та ПЕКу Тарас Подвірний.

 

«Цей проєкт дасть змогу ревіталізувати індустріальний Червоноградський район та територію усього Львівсько-Волинського вугільного басейну, який потерпає від поступового закриття окремих гірничих підприємств», – вважає він.

 

 

За його інформацією, презентували проєкт Абдул Азіз Х. Аль-Делаімі – керуючий директор компанії «Gulf Petroleum LTD» з Катару, яка відповідальна за організацію фінансування, та Чжан Вей – керуючий директор компанії China National Chemical Engineering & Constraction Corporation SEVEN., LTD, котра виступатиме генпідрядником.

 

 

За підсумками зустрічі сторони домовилися напрацювати дорожню карту, алгоритм дій супроводу інвестиційного проєкту на кожному етапі його реалізації.

 

Фото facebook.com/lvoblrada, facebook.com/taraspodvirnyy

26.01.2022

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