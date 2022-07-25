Німеччина опинилася на межі рецесії.

Про це свідчить стрімке падіння у липні індексу ділового клімату в країні – Ifo.

Ділові настрої у Німеччині продовжують погіршуватись. Відповідний індекс, який розраховується Інститутом економічних досліджень Ifo і вважається найважливішим економічним барометром Німеччини, знизився до 88,6 пунктів у липні – порівняно з 92,2 пунктами (з урахуванням сезонних коливань) у червні. Про це повідомив мюнхенський інститут у понеділок, 25 липня.

Йдеться про найнижчий показник із червня 2020 року. «Високі ціни на енергоносії та загроза дефіциту природного газу чинять тиск на економіку. Німеччина перебуває на порозі рецесії», – констатував президент Інституту економічних досліджень Клеменс Фюст (Clemens Fuest).

Погіршення настроїв фіксується у промисловому секторі, сфері послуг, торгівлі, будівельній галузі.

«Стрімкий спад індексу ділового клімату Ifo в першу чергу відображає побоювання німецьких компаній щодо газової кризи. Зрештою, рано чи пізно Путін, ймовірно, знову перекриє газовий кран, щоб у виборців та політиків виступив піт на чолі і щоб вони припинили надавати військову підтримку Україні. На жаль, наскільки погано це буде в кінцевому підсумку, залежить передусім від Путіна», — прокоментував дані Йорґ Кремер (Jörg Krämer), головний економіст Commerzbank.

Тимчасом, за даними Німецького федерального банку (Bundesbank), фінансова кон'юнктура в країні навесні майже не змінилася через різкий розгін інфляції та невизначеність щодо енергопостачання. Ці ж чинники продовжили чинити тиск на економіку Німеччини й влітку. Про її спад свідчить і недавній аналіз S&P Global.

Раніше, 20 липня, Міжнародний валютний фонд різко знизив прогноз зростання економіки Німеччини: за підсумками 2022 року валовий внутрішній продукт має збільшитися на 1,2%, у 2023 році – на 0,8%. Ще у травні експерти МВФ очікували підйому приблизно на 2% у річному обчисленні. Для порівняння – у постпандемійному, 2021 році ВВП додав 2,9%.