Колишню будівлю банку у центрі Львова виставили на аукціон.

Будинок на площі Міцкевича, 10 у Львові виставлений на продаж. Колишню будівлю «Укрсоцбанку», яка зібрала у попередні десятиліття найбільше відгуків як невдало втиснутий зразок архітектури, що порушує історичне середовище, оцінили у 266 мільйонів гривень.

«Покупець, крім приміщення БЦ, отримує податковий кредит 35 млн грн. БЦ після капітальної реконструкції. Можливий продаж з балансу підприємства або продаж корпоративних прав», — зазначено в описі лоту.

Шестиповерховий будинок на площі Ринок, 10 має площу 4574,8 м² із паркінгом на 20 місць. Його пропонують придбати, або отримати корпоративні права на нього.

Електронний аукціон у системі «Прозорро. Продажі» запланували на 19 квітня. Приймати пропозиції почали 13 січня. Зараз будівля належить ТОВ «Сі Бі Ель», до власності якого вона перейшла 11 грудня 2017 року. Кінцевим бенефіціарним власником «Сі Бі Ель» є киянин В’ячеслав Константіновський.

Для довідки.

Новочасний будинок на пл. Міцкевича, 10 у Львові з’явився у 2005 році. Через повне ігнорування архітекторами споруди сформованого історичного середовища, незвичне вирішення, а водночас облицювання дешевою неестетичною плиткою на фасаді будинок отримав серед львів'ян зневажливу неформальну назву «унітаз».

Раніше на цьому місці була кам’яниця, яка згоріла під час пожежі 1991 року. Під час постмодерного фестивалю «Вивих» обгорілі стіни будинку частково розмалювали, тож він отримав неформальну назву «вивихнутого».

Сучасний вигляд площі невпинно змінюється. Пожежа 1991 року призвела до руйнації і сусідньої кам’яниці на площі Міцкевича, 9. Тут, як відомо, почали споруджувати 25-метровий готель. На сьогодні Верховний Суд скасував частину детального плану цієї території.