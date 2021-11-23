Кулеба запропонував Радеву уявити собі окуповану Росією Болгарію.

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що висловлювання президента Болгарії Румена Радева про Крим завдали удару дружнім українсько-болгарським відносинам.

 

 

Про це він написав на своїй сторінці у twitter.

 

"Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якщо Росія напала на Болгарію, відхопила шмат території і вбила тисячі людей. Своїми необачними висловлюваннями він завдав удару дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді", – наголосив Кулеба.

 

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев назвав Крим російською територією та заявив про неефективність санкцій проти Росії. МЗС України запросило посла Болгарії в Києві на розмову у зв'язку з висловлюваннями Радева.

 

Згодом Радев повторив свої слова про "російський Крим", хоча й визнав, що анексія була порушенням міжнародного права, пише інтернет-видання "Європейська правда".

 

"Драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму – це порушення міжнародного права. Але, як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці – і нині Крим належить Росії", – сказав він у інтерв'ю bTV.

 

23.11.2021

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