МЗС України висловило протест через заяви президента Болгарії про Крим.

 

Міністерство закордонних справ України викликало на розмову посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева у зв'язку з висловлюваннями президента Болгарії Румена Радева. Той заявив під час дебатів, що вважає Крим теперішньою юрисдикцією Росії.

 

 

"Українська сторона довела до посла позицію нашої держави про некоректність та неприпустимість висловлювань президента Болгарії Румена Радєеа стосовно Криму під час учорашніх передвиборчих теледебатів. Наголосили, що слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах", – йдеться у коментарі на офіційній інтернет-сторінці МЗС України у п'ятницю.

 

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що очікують спростування президентом Болгарії Руменом Радевом його вчорашньої заяви.

 

"Посол Костадін Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід'ємної частини території нашої держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі "Кримської платформи", – зазначили в МЗС України.

 

Напередодні президент Болгарії Румен Радев заявив про фактичну належність Росії окупованого Криму.

 

"Наразі є російським, що ще може бути?" – сказав Радев, відповідаючи на запитання про окупований півострів.

 

Його опонент Анастас Герджиков назвав Крим українською територією.

 

Також чинний президент заявив, що санкції проти Росії неефективні. Натомість Герджиков стверджував, що санкції не належить скасовувати, поки не вирішено проблему прав людини в Росії, повідомляє "Радіо Свобода"

 

Румен Радев, підтриманий опозиційною партією "Продовжуємо зміни" та ще кількома політичними силами, є фаворитом перегонів. У першому турі його підтримали 49,42% виборців. Анастас Герджиков, висунутий владною партією "ГЕРБ" колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова, здобув підтримку майже 23% учасників голосування.

 

19.11.2021

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