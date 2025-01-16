У Болгарії затверджено новий уряд.

Таким чином вдалося уникнути чергових дочасних виборів.

 

                             Росен Желязков

 

Депутати Національних зборів Болгарії у четвер, 16 січня, затвердили кандидатуру прем'єр-міністра та склад нового кабінету міністрів. Про це повідомив болгарський інформаційний портал Dnes. Уряд країни очолить представник партії «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ) Росен Желязков. Загалом же уряд сформувала виборчої коаліції з двох партій – ГЕРБта «Союз демократичних сил» (СДС).

 

За затвердження Желязкова на посаді прем'єр-міністра Болгарії проголосували 125 депутатів, проти висловилися 114. З таким самим співвідношенням «за» і «проти» було затверджено склад уряду, до якого входять три віцепрем'єри та 19 міністрів. Коаліція ГЕРБ-СДС не диспонує більшістю в Національних зборах, тож це буде уряд меншості.

 

Таким чином Болгарії вдалося уникнути нових дострокових виборів. Протягом кількох років жоден уряд у Болгарії не міг утриматися при владі понад дев’ять місяців. За минулі чотири роки парламентські вибори в країні проводили сім разів.

 

Серед пріоритетів нового уряду Желязков назвав зміцнення держави загального добробуту, захист свободи і плюралізму в засобах масової інформації та громадянському суспільстві, а також вступ до єврозони. Водночас у програмі нового уряду значно менше уваги, ніж раніше, приділяється підтримці України.

 

16.01.2025

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