Євроунія дала зелене світло для вступу Болгарії до єврозони.

Як очікується, спільна європейська валюта може з’явитися в країні вже з першого січня 2026 року.

Європейська комісія в середу, четвертого червня, дала згоду на прийняття Болгарії до єврозони. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Софія виконала необхідні критерії для переходу на єдину європейську валюту 2026 року, констатували представники Єврокомісії.

«Сьогодні Болгарія стала на один крок ближче до запровадження євро. Вітаю Болгарію! Євро – це важливий символ європейської сили та єдності. Завдяки євро економіка Болгарії стане сильнішою, зросте торгівля з партнерами єврозони, з’являться прямі іноземні інвестиції, з’явиться доступ до фінансування, з’являться якісні робочі місця та реальні доходи», – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, тим самим східноєвропейська країна «займе своє законне місце у формуванні ключових рішень єврозони».

Зі свого боку Європейський центральний банк (ЄЦБ) також визнав болгарську економіку достатньою мірою підготовленою для переходу на євро. «Уряд у Софії доклав колосальних зусиль для проведення необхідних реформ», – пояснив головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн (Philip Lane). Болгарія прагнула запровадити євро ще кілька років тому, але не змогла цього зробити через високу інфляцію. А одним з критеріїв для вступу до єврозони є «стійка стабільність цін». У 2024 році показник інфляції в Болгарії становив 2,7 відсотка, що навіть нижче від необхідного показника. Болгарський лев із 2020 року прив'язаний до євро через механізм обмінного курсу.

Перехід Болгарії на євро надасть їй доступ до монетарної політики та фінансових механізмів підтримки ЄЦБ, що зменшує ризик валютних криз. Це також знижує відсоткові ставки за державними та бізнес-позиками та усуває валютний ризик з країнами єврозони, що підвищує довіру інвесторів. Використання євро спрощує транскордонні операції, полегшуючи торгівлю та туризм з іншими країнами ЄС.

Тож очікується, що Болгарія з першого січня 2026 року стане 21-м членом єврозони. Але остаточне рішення ще мають схвалити міністри фінансів країн – членів Євроунії, що може статися в липні.

Проте прагнення Болгарії перейти на євро викликало й відчутну негативну реакцію значної частини населення. У Софії та інших містах в середу, четвертого червня, відбулися протести. Близько тисячі людей пройшли демонстрацію біля будівлі Національних зборів у центрі Софії, протестуючи проти запланованих змін. Протестувальники несли плакати з написами «Збережіть болгарський лев», «Ні євро», «Єврозона сьогодні – воєнна зона завтра» та «Майбутнє належить суверенним державам». Вони висловлювали стурбованість тим, що долучення до єврозони підірве національний суверенітет та економічну стабільність. Демонстрацію організувала проросійська опозиційна партія «Відродження», яка провела кілька подібних мітингів останніми місяцями. Нещодавні опитування громадської думки засвідчують, що майже половина болгар виступає проти приєднання до єврозони.