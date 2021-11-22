Німеччина відмовилася прийняти міґрантів, які перебувають у Білорусі.

Напередодні диктатор Лукашенко попросив Євроунію прийняти дві тисячі міґрантів.

 

    

 

Німеччина відхилила заклик Мінська прийняти дві тисячі міґрантів, які перебувають у тимчасовому таборі на білорусько-польському кордоні. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. «Німеччина і Європейська Унія не можуть піти на цю пропозицію правителя Білорусі Олександра Лукашенка», – заявив у понеділок, 22 листопада, в Берліні офіційний речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

 

Раніше Лукашенко заявив, що нелеґальних міґрантів у Білорусі має прийняти Німеччина. Мінськ також сигналізував про готовність відправити п’ять тисяч міґрантів на батьківщину, якщо дві тисячі людей прийме ЄУ. Лукашенко зазначив, що у Мінську готують другий рейс із міґрантами після того, як минулого тижня було вивезено 400 іракців.

 

Лукашенко звинуватив ЄУ та владу Німеччини у невиконанні зобов'язань щодо врегулювання ситуації з міґрантами, заявивши, що європейська сторона відмовляється взаємодіяти з Мінськом і не йде на контакт. Невизнаний Євроунією правитель Білорусі також заявив, що попросив виконувачку обов’язків бундесканцлерки ФРН Анґелу Меркель забрати до Німеччини близько 2000 біженців із табору на кордоні з Польщею. Меркель, за його твердженням, нібито пообіцяла розглянути це прохання на рівні ЄУ. Нагадаємо, що минулого тижня Меркель двічі телефонувала Лукашенкові, незважаючи на критику такого кроку як у Німеччині, так і в інших країнах ЄУ.

 

Водночас білоруські силовики продовжують доставляти міґрантів до кордону з Польщею. Ті ж, своєю чергою, й далі намагаються силою пробратися на польську територію.

22.11.2021

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