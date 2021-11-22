Польща організує депортацію нелеґальних міґрантів.

Тим часом відбувся черговий нічний штурм польського кордону

 

 

Влада Польщі найближчим часом поверне на батьківщину близько двох сотень міґрантів, які нелеґально пробралися на територію республіку з Білорусії. Про це заявила на брифінгу в понеділок, 22 листопада, речниця Прикордонної служби Республіки Польща Анна Міхальська (Anna Michalska). 

 

«Цього тижня ми плануємо чергові повернення іноземців до країн їхнього походження Ми маємо намір депортувати близько 200 осіб, зокрема десятьох організаторів нелеґальної міграції», – розповіла Міхальська. За її словами, головна країна призначення – Ірак.

 

«Ми хотіли б організувати якнайбільше чартерних рейсів. Іракська сторона має висловити згоду на те, щоб прийняти своїх громадян», –  зазначила Міхальська і підкреслила, що перший такий рейс планується організувати найближчим часом, але поки що ведуться консультації та погодження. «80 осіб ми хотіли б відправити цим першим рейсом», – додала вона.

 

Про це ще раніше заявляв і прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравєцький. Він озвучив готовність уряду сплатити повернення міґрантів, причому не лише тих, хто пробрався на польські терени, а й тих, хто застряг на польсько-білоруському кордоні, повідомило Polskie Radio24. «Ми готові будь-якої миті оплатити повернення міґрантів до їхніх країн», – заявив він після перемовин з керівницею уряду Естонії Каєю Каллас (Kaja Kallas).

 

Тим чкасом нелегальні міґранти, які сконцентрувалися на білорусько-польському кордоні вчинили чергову спробу силою пробитися на територію Польщі. Інцидент стався у ніч з неділі на понеділок поблизу  села Дубичі Церковні. Де з білоруської сторони зібралося близько півтисячі людей.

 

«Ці люди були дуже аґресивні, вони кидали каміння, а за допомогою лазерів і ліхтарів намагалися засліпити польських прикордонників. Було підготовлено спеціальний щит з дошок, перекинутих через паркан, щоб можна було перетнути кордон. Міґранти кидали петарди. Ми чули постріли, також зі сигнального пістолета, швидше за все, це на відповідальності білоруських спецслужб», – повідомила  Анна Міхальська.

 

За її інформацією, на територію Польщі увірвалися близько 200 осіб. Польським силовиком вдалося виштовхати їх назад, на територію Білорусі.

22.11.2021

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