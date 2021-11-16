Меркель зателефонувала Лукашенкові.

Це перша розмова білоруського диктатора з лідером західної країни після президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року. 

 

 

У понеділок ввечері, 15 листопада, виконувачка обов’язків бундесканцлерки Німеччини Анґела Меркель провела телефонну розмову з білоруським диктатором Олександром Лукашенком. Про це повідомило видання Der Tagesspiegel з покликом на слова офіційного речника німецького уряду  Штеффена Зайберта (Steffen Seibert). Це була перша телефонна розмова лідера однієї з західних країн з Лукашенком після президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року. 

 

За словами Зайберта, сторони обговорили ситуацію на кордоні Білорусі і Польщі, насамперед необхідність надання гуманітарної допомоги міґрантам, які застрягли на прикордонній ділянці, в умовах стрімкого пониження температури повітря в реґіоні. При цьому в офіційному повідомленні для преси за підсумками розмови Лукашенка жодного разу не було названо президентом.

 

«Бундесканцлерка Анґела Меркель провела сьогодні розмову з Олександром Лукашенком. Канцлерка і пан Лукашенко обговорили складну ситуацію на кордоні між Білоруссю і ЄУ, особливо необхідність надання гуманітарної допомоги біженцям і міґрантам, які там перебувають. Вони домовилися продовжити діалог з цих тем», – зазначив Зайберт.

 

Білоруське державне інформаційне агентство Белта  повідомило з покликом на пресслужбу Лукашенка, що він і Меркель розмовляли приблизно 50 хвилин. «Під час розмови було обговорено низку проблем, насамперед ситуація з біженцями на білорусько-польському, білорусько-литовському та білорусько-латвійському кордонах. Окрім того, Лукашенко та Меркель обговорили детально гуманітарну підтримку біженців через надання їм гуманітарної допомоги. Сторони детально торкнулися шляхів та перспектив вирішення міґраційної проблеми з метою недопущення ескалації ситуації на кордоні».

 

Нагадаємо, що литовський політолог, експерт у царині міжнародних відносин, доктор Лаурінас Йонавічус (Laurynas Jonavičius) висловив думку, що метою Лукашенка є, власне, досягти перемовин зі західними лідерами. «Він хоче леґітимності, він створив цю проблему (міґраційну кризу на кордоні – Z) для того, щоб з ним розмовляли, може, щоб йому ще й гроші платили, він дотримується турецького сценарію. Він хоче показати, що він важливий і потрібен, а всі ці проблеми з виборами не такі важливі».

16.11.2021

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