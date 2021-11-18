"Носоріг" Сенцова визнали найкращим фільмом на Стокгольмському кінофестивалі.

 

Кримінальна драма "Носоріг" українського режисера Олега Сенцова стала переможцем у номінації на найкращим фільмом Стокгольмського кінофестивалю. Виконавця головної ролі та лідера організації "Гонор" Сергія Філімонова визнали найкращим актором.

 

 

Про це йдеться у повідомленні на інтернет-сторінці кінофестивалю.

 

Фільм Сенцова здобув "Бронзового коня" - головний приз Стокгольмського кінофестивалю. Минулого року найкращим фільмом визнали "Берлін. Александрплатц" Бурхана Курбані. У різні роки на фестивалі перемагали Квентін Тарантіно, Ларс фон Трієр, Гаспар Ное.

 

В анотації зазначено, що "жорстокий образ молодого чоловіка, створений режисером Олегом Сенцовим, знаменито розповідає про корумпований злочинний світ та його зростання у країнах комуністичного блоку у 1980-х і 1990-х роках".

 

А Сергія Філімонова відзначили за "сильну, знамениту гру, завдяки котрій бачимо, як персонаж м'якої слов’янської вдачі перетворюється на злочинця та вбивцю". 

 

 

"Носоріг" - це кримінальна драма про український злочинний світ 1990-х років.

 

Олег Сенцов замислив фільм іще у 2012 році, але зміг завершити стрічку лише після звільнення з російської неволі.

 

18.11.2021

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