Олегу Сенцову вручили Відзнаку Омеляна Ковча.

Українському режисерові та політв'язневі вручили відзнаку блаженного Омеляна Ковча.

Церемонія нагородження відбулася у резиденції Глави Української греко-католицької церкви. Відзнаку вручав Блаженніший Святослав.

Як зачитав член Комітету із вшанування пам’яті Омеляна Ковча Данило Лубківський, Сенцова нагородили "за мужність постати на захист правди в умовах приреченості, за стійкість витримати наступ зла в умовах неволі і за високу громадянську гідність в умовах свободи, за приклад боротьби, яка надихає людство”.

У своєму слові під час церемонії владика нагадав про головний меседж о. Омеляна Ковча – лишитися собою навіть тоді, коли обставини життя чи ув’язнення намагаються тебе зламати. "Те, що Олег Сенцов сьогодні отримав цю відзнаку, означає, що він продовжує ідеї, думки цього великого священника, покровителя духовенства нашої Церкви", – сказав Предстоятель, згідно з повідомленням департаменту інформації УГКЦ.

Глава УГКЦ висловив подяку Сенцову за його мужність та життєву позицію.

“Ви десь пішли його шляхами – в нелюдських оставинах Ви лишилися людиною. Ви перейшли не легші шляхи, випробування і лишилися людиною, яка свідчить правду, яка лишилася собою, яка розуміє, сином якого народу вона є і для яких цінностей вартує жити далі”, – підкреслив патріарх.

На що Сенцов зауважив: “Але я такий не один. Нас багато пройшло російський полон”, – як повідомляється на сторінці Комітету із вшанування пам’яті Омеляна Ковча.

Він нагадав, що багато людей ще залишаються в російському полоні, і треба повсякчас про це нагадувати на всіх рівнях і боротися за їх визволення.

“В цей момент ми хочемо про них згадати і цілому світові сказати, що сьогодні є люди, які страждають, є військовополонені, політичні в’язні, і про них сьогодні не говориться. Ми хочемо бути голосом тих, у кого голос відібрали. І ми сподіваємося, що справедливість восторжествує, і в’язні будуть звільнені, полонені повернуться додому. А всі ті, хто може щось зробити для їх звільнення, докладуть усіх зусиль", – додав Владика.

Олег Сенцов сказав, що для нього відзнака Блаженного Омеляна Ковча є дуже приємною ознакою вшанування.

"Залишитися людиною там, де я був, – це найважливіше і найважче. І в цьому для мене і для багатьох інших людей прикладом є священник Омелян Ковч. Оскільки це людина, яка пройшла набагато гірше, – умови гестапо, німецькі в’язниці і концтабір "Майданек", де він, пробувши декілька років, був знищений. Це приклад для мене і для інших людей, які зараз виборюють нашу свободу проти ворога", – сказав лауреат.

Олег Сенцов є одним із чотирьох цьогорічних лауреатів відзнаки Блаженного Омеляна Ковча. Серед нагороджених також видатна польська режисерка, сценаристка та акторка Аґнєшка Голланд, видатний американський дипломат і державний діяч Деніел Фрід та ініціатива "Пласту" та "Харцежів" "Полум’я Братерства". Нагородження трьох інших лауреатів пройде 4 жовтня 2021 року в Любліні. Тоді ж відбудеться освячення пам’ятника блаженному Омеляну Ковчу, спорудженого перед концтабором "Майданек".

Комітет із вшанування пам’яті блаженного священномученика Омеляна Ковча засновано у 2010 році. Його почесним головою був кардинал Любомир Гузар. Діяльність Комітету здійснюється під патронатом Глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава Шевчука.

Зусилля Комітету мають на меті сприяти втіленню ідей блаженного священномученика Омеляна Ковча задля міжнаціонального, міжконфесійного та міжрелігійного діалогу, плекання толерантності та взаєморозуміння в суспільстві, популяризації соціально-корисної та благодійної діяльності.

Відзнаку імені Омеляна Ковча вручають щороку за значний внесок у розвиток екуменічного діалогу, діалогу культур і народів, міжрелігійного та міжнаціонального порозуміння, благодійної діяльності, за особистий життєвий приклад жертовності та гуманізму.