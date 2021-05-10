В'язень Кремля прибув в Україну після семи років ув'язнення у Росії.

Український політв’язень Олексій Чирній, якого в Росії засудили за обвинуваченням у підготовці терактів в окупованому Криму, повернувся на батьківщину.

Про прибуття Чирнія повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"Наш Олексій Чирній повертається додому!!! Щойно почула голос Олексія по телефону. Це була його перша розмова українською мовою за сім років", – написала Джапарова.

Олексій Чирній повернувся до України у супроводі консула Тараса Малишевського.

7 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що викладач історії Олексій Чирній, засуджений у Росії за обвинуваченням у підготовці терактів в окупованому Криму, вийшов на волю.

"Олексія незаконно утримували в декількох колоніях суворого режиму на території Російській Федерації – в Магадані, Москві, Ростові-на-Дону. Сьогодні його звільнили з виправної колонії суворого режиму №15, що у місті Батайську Ростовської області. Під наглядом озброєної охорони його етапували до російсько-українського кордону для примусової депортації з території Росії, не даючи Олексію поспілкуватися з його матір’ю і батьком, які приїхали його зустрічати з тимчасово окупованого Криму", – розповіла Денісова.

За даними фальсифікованого слідства, Олексій Чирній входив у "кримське терористичне угруповання", нібито створене українським режисером Олегом Сенцовим. У 2015 році Росія засудила Чирнія до семи років позбавлення волі.