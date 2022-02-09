У Львові відбудеться допрем’єрний показ фільму Олега Сенцова.

 

Завтра, 10 лютого, у Львові у кінотеатрі «Планета кіно» у ТЦ «Форум» відбудеться допрем’єрний показ кримінальної драми «Носоріг», повідомила пресслужба Львівської міськради.

 

 

Стрічку представить глядачам творча група: режисер Олег Сенцов та продюсер Денис Іванов. У широкий український прокат фільм вийде 17 лютого.

 

22 лютого о 10:30 у кінотеатрі Multiplex в торговому центрі «Вікторія Гарденс» у Львові відбудеться спеціальний показ «Носорога» для ветеранів АТО. Вхід на показ безкоштовний – за попередньою реєстрацією.

 

 

Зазначимо, «Носоріг» є другою повнометражною роботою українського режисера Олега Сенцова. Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х років ХХ століття в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував. Зйомки «Носорога» відбувалися у Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року.

 

 

Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі «Горизонти», українська – минулої осені на Київському тижні критики. Стрічка Сенцова нещодавно була визнана найкращою на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі, а перемогу у номінації «Найкращий актор» отримав виконавець головної ролі Сергій Філімонов. Раніше він також був визнаний найкращим актором на Міжнародному кінофестивалі у Батумі.

 

Як повідомив напередодні сам режисер, стримінговий сервіс Netflix придбав права на онлайн-показ його фільму.

 

Фото cinema.in.ua, ukranews.com, facebook.com/oleg.sentsov

09.02.2022

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