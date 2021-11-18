«Антивакцинатора» Стахіва взяли під варту.

Галицький районний суд міста Львова сьогодні, 18 листопада, обрав Остапу Стахіву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою упродовж двох місяців з правом внесення застави у розмірі 998 тисяч 800 гривень.

Сьогодні Галицький районний суд міста Львова продовжив засідання з обрання запобіжного заходу одному з лідерів антивакцинаторського руху Остапу Стахіву, оскільки напередодні фігурант не з’явився до зали суду. Адвокат повідомив, що його клієнт перебуває в лікарні у Сваляві на Закарпатті. Суддя дозволив правоохоронцям примусово привезти Стахіва на слухання, якщо це дозволять лікарі.

Перед судом Стахів повідомив журналістам, чому перебував на Закарпатті. «У мене немає довіри до львівських медиків, тому поїхав у Сваляву. А зараз до мене навіть не допускають лікарів», – сказав Стахів. Він також поскаржився, що його тримали до третьої ночі на вулиці вчора, «щоб я вимерз», а потім – у камері, яка не опалюється.

Судове засідання розпочалося лише о 13:10, повідомив телеканал NTA, що вів трансляцію засідання. Від ранку і впродовж розгляду справи під стінами суду громадський порядок охороняли дві шеренги поліцейських, які розділяли «антивакцинаторів», котрі підтримують Стахіва і вважають, що він відстоює конституційні права, а з іншого – представників Національного корпусу, які прийшли під суд через те, що, на їхню думку, «антивакцинатори» співпрацюють з Росією і намагаються повалити конституційний лад в Україні.

Прокурор Георгій Зенін клопотав про арешт Стахіва, якого підозрюють у скоєнні злочину за ст. 109 Кримінального кодексу України – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади – на 60 діб з можливістю внесення 998,8 тисяч гривень застави.

І сам Стахів, і його адвокат Михайло Магарський виступили проти такого запобіжного заходу.

Адвокат Стахіва наполягав на тому, що правоохоронці силоміць вивезли його клієнта з лікарні, куди то звернувся по допомогу. Натомість слідчий надав суду довідку медиків про те, що стан здоров'я Остапа Стахіва дозволяє йому брати участь в судовому засіданні. Також адвокат намагався довести, що слідчі неналежно збирали докази: дізналися про діяльність Стахіва з трансляцій з його YouTube-каналу, а не отримували доступу на стеження.

У суді Остап Стахів заперечив звинувачення у намаганні повалення конституційного ладу в Україні.

Суддя Олег Юрків задовольнив клопотання прокурора і призначив Остапу Стахіву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 998,8 тисяч гривень застави. Якщо Стахів обере альтернативу і сплатить заставу, то він має негайно здати свій закордонний паспорт, не відлучатися зі Львова та повідомляти слідчого про зміну місця проживання чи роботи.

Одразу після завершення засідання суду Остап Стахів заявив, що подаватиме апеляцію.

Нагадаємо, 16 листопада Остапу Стахіву в квартирі Стахіва працівники СБУ провели обшук. Йому вручили підозру за ч.1, 2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Розглядається версія, що дії угрупування, а у межах спецоперації також оголосили підозру за ст. 109 ККУ громадянину Росії, – координували та фінансували російські куратори.

Додамо, 36-річний Остап Стахів став відомим на початку пандемії коронавірусу, коли публічно у соцмережах заявляв, що ковіду не існує. Інформацію, яку поширював Стахів у соцмережах, неодноразово спростовували фактчекери, зокрема VoxUkraine, StopFake, «По той бік новин». Чимало дописів Стахіва у Facebook були промарковані як такі, що містять недостовірну чи маніпулятивну інформацію. Також він організовував пікети «проти карантинного терору та брехливої пандемії». Згодом він організовував пікети проти COVID-вакцинації. І влаштовував провокації у ковід-відділеннях лікарень, усе це він транслював у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook. Наразі акаунт Стахіва – заблоковано.

Фото 24tv.ua, 032.ua, nta.ua