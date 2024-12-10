Нобеліанти виступили проти призначення Кеннеді-jr керівником МОЗ США.

Роберт Кеннеді прославився своїми конспірологічними теоріями й агресивним антивакцинаторством.

77 лауреатів Нобелівської премії з хімії, економіки, медицини та фізики підписали листа зі зверненням до Сенату Сполучених Штатів, у якому закликали сенаторів проголосувати проти призначення Роберта Кеннеді-молодшого на посаду голови міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США. Лист опублікувала газета The New York Times. Раніше це призначення анонсував президент-елект США Дональд Трамп.

За словами авторів листа, призначення Кеннеді на посаду міністра «поставить під загрозу громадське здоров'я та підірве глобальне лідерство Америки у сфері наук про здоров'я як у державному, так і в комерційному секторах». Обґрунтовуючи свою позицію, вчені вказують на погляди та переконання кандидата, які суперечать завданням міністра охорони здоров'я зі захисту американців.

Так, за словами вчених, пан Кеннеді є одним із найвідоміших у США противників вакцинації, у тому числі від поліомієліту та кору, а також засуджує метод фторування питної води. Крім того, він прихильник «теорій змови про вкрай успішні способи лікування СНІДу та інших захворювань». Зокрема пан Кеннеді стверджує, що СНІД викликається не вірусом імунодефіциту людини, а розвивається, тому що імунну систему людини підірвано вживанням ліків. Він також «войовничий критик відомств, які займаються контролем за якістю продуктів харчування та лікарських засобів і профілактикою захворювань».

Кеннеді вже обіцяв, що скоротить співробітників деяких відділів Управління з контролю якості продуктів харчування та лікарських засобів (FDA), а також запропонував замінити 600 співробітників Національних інститутів здоров'я особисто ним відібраними працівниками.

У соцмережах він, зокрема, написав таке: «Якщо ви працюєте у FDA і є частиною цієї корумпованої системи, я маю для вас два повідомлення: 1. Збережіть вашу ділову документацію. 2. Пакуйте валізи». На думку нобелівських лауреатів, керівник міністерства охорони здоров'я «має підтримувати та покращувати ці важливі та високоповажні інститути та їхніх співробітників, а не погрожувати їм».