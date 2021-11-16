У вівторок, 16 листопада, СБУ провела обшуки у львівського антивакцинатора та поширювача фейків про covid-19 Остапа Стахіва. Цю інформацію підтвердили джерела у правохоронних органах виданням Zaxid.net та Liga.net.

Інформація про обшуки у Стахіва почала з'являтися сьогодні у львівських пабліках та групах у соцмережах, з них відомо, що обшуки почалися близько 12:00. У Instagram-каналі White.Lviv оприлюднене відео, на якому видно велику кількість людей, які зібралися у квартирі і та під'їзді будинку, де мешкає Стахів. На відео видно працівників СБУ в касках, а також медиків і людей в цивільному одязі.

Після кількох годин слідчих дій у квартирі Остапа Стахіва він вийшов з дому в оточені своїх прихильників. Стахів заявив, що його оббріхують і звинуватив журналістів у продажності.

У прес-службі СБУ Львівської області Zaxid.net повідомили, що Стахіву оголосили підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, санкція статті передбачає покарання у формі ув’язнення на термін від 5 до 10 років.

Пізніше прес-служба СБУ офіційно поширила офіційно інформацію про те, що у Львівській, Миколаївській та Чернігівській областях синхронно провели спецоперацію з обшуками, внаслідок якої припинили «деструктивну діяльність антиукраїнської мережі, яка під «антивакцинаторськими» гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі.

За даними спецслужби, зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу.

«У розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, у тому числі листування, у ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із «власною міліцією» та «економікою», – зазначили в СБУ.

У СБУ повідомили, що наслідком спецоперації стало повідомлення про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України лідерові так званих «антивакцинаторів» та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ.

СБУ перевірятиме версію про координацію діяльності підозрюваних російськими кураторами.

«Під час санкціонованих обшуків вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їх діяльності представниками РФ», – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, 9 листопада львівські депутати звернулися до СБУ з заявами про перевірку та притягнення до відповідальності Остапа Стахіва за поширення фейків про вакцинацію. На думку депутатів, його діяльність підпадає під статті кримінального кодексу про порушення громадського порядку та намагання повалити конституційний лад в країні. Депутат Львівської міськради Ігор Шолтис також висловив позицію, що дії Остапа Стахів можуть координуватися спецслужбами Росії.

Зазначимо, раніше Остап Стахів був локально відомим політиком-початківцем, дотичним до різних акцій протесту. У 2017 році він спершу подав, а потім забрав позовну заяву проти депутата Львівсьокї міськради Любомира Босаневича, у який у закритому чаті назвав Стахіва псевдоактивістом і надав відео, де його кидають у смітник зі звинуваченнями у «проплачених акціях» у 2016 році.

Він став відомим на початку пандемії коронавірусу, коли публічно у своїх соцмереж заявляв, що ковіду не існує. нформацію, яку поширює Стахів, неодноразово спростовували фактчекери, зокрема VoxUkraine, StopFake, «По той бік новин». Чимало дописів Стахіва у фейсбуці промарковані як такі, що містять недостовірну чи маніпулятивну інформацію. Кілька днів тому адміністрація Facebook один із профілів Стахіва заблокувала, а інший – назавжди видалила.

Фото kurs.if.ua, zaxid.net, liga.net