$3 тисячі за незаконний перетин кордону чоловіками призовного віку, — затримано підозрюваного.

 

На Львівщині затримали 44-річного чоловіка за незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Чоловік, який раніше працював у поліції, за винагороду обіцяв посприяти «призовникам» безперешкодно виїхати з України, — повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України. 

 

 

Затриманий пропонував чоловікам призовного віку за 3000 доларів США виїхати до Польщі. Своїх «клієнтів» запевняв, що жодних проблем при проходженні митного посту не виникне, оскільки частину суми віддасть прикордонникам.

 

За матеріалами внутрішньої безпеки поліції слідчі ГУНП у Львівській області розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

 

Правоохоронці затримали фігуранта під час розрахунку за послугу незаконного перетину кордону. Гроші вилучено.

 

 

Під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури чоловікові оголошено про підозру. Його затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За вчинене експоліцейському може загрожувати до дев’яти років позбавлення волі. Розслідування проводять слідчі Нацполіції та працівники Департаменту внутрішньої безпеки, оскільки фігурант — колишній поліцейський.
 

 

30.05.2022

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