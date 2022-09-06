На Калущині знайшли схрон з боєприпасами.

 

Правоохоронці на Прикарпатті знайшли схрон зі зброєю та боєприпасами – гранати, розкомплектований автомат Калашникова, обріз рушниці та близько 170 набоїв до зброї різного калібру. Схрон був захований у полі на Калущині.

 

 

У ході розслідування кримінального провадження правоохоронці отримали інформацію про заборонені предмети в Калуському районі. Оперативники перевірили її та виявили в полі неподалік одного з населених пунктів замаскований схрон зброї та боєприпасів. У результаті огляду місця події виявлено: розкомплектований АК, глушник та два магазини до нього, обріз рушниці, близько 170 набоїв до зброї різного калібру, сім гранат РГД та шість запалів до них.

 

Наразі небезпечні предмети вилучено, встановлюють власника заборонених предметів, повідомили у пресслужбі обласної поліції.

06.09.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Таємниця двійників
Чому не-родичі можуть бути подібними, як близнюки?
05.09.22 | | Наука
194-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи наших військ успішно відбили наступ ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також у районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку.
05.09.22 | | Україна
Кому і за що молилася Наталка Розумиха у церкві села Лемеші?
Олеся Ісаюк
Питання прі між Україною та Росією не просто політичне — це питання світоглядне, моральне, переповнене символами. Це з тих питань, які належать частково до компетенції суду Божого.
04.09.22 | | Україна
Похорон без Путіна
Віталій Портников
Саме відсутності страху за Хрущова і Горбачова не можуть пробачити в Росії. Бо страх – це умова існування у цій країні. Хто намагався послабити цей страх, має померти у зневазі
04.09.22 | | Дискурси
193-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тривають наступальні дії російського ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але наші Збройні Сили успішно відбили атаки в районах Богородичного, Пасік, Долини, Бахмута, Покровського, Бахмутського, Пісків, Первомайського.
04.09.22 | | Україна
192-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони успішно відбили наступ російської армії в районах Високопілля та Потьомкиного на Південнобузькому напрямку. Згідно з оцінкою Генштабу ЗСУ, агресор відчув незламність духу українців та жагу до визволення українських земель.
03.09.22 | | Україна
На Львівщині запустили нову газову свердловину.
Свердловина дає 115 тисяч кубометрів газу на добу і це високий показник для регіону.
02.09.22 | | Галичина
Трильйонні репарації для Польщі
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Польща знову заявила про репарації від Німеччини за Другу світову. Тепер уже $1,3 трлн. Ця забава триває понад 20 років: поляки нарощують суму, а німці намагаються іґнорити.
02.09.22 | | У світі

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.