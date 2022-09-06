На Калущині знайшли схрон з боєприпасами.

Правоохоронці на Прикарпатті знайшли схрон зі зброєю та боєприпасами – гранати, розкомплектований автомат Калашникова, обріз рушниці та близько 170 набоїв до зброї різного калібру. Схрон був захований у полі на Калущині.

У ході розслідування кримінального провадження правоохоронці отримали інформацію про заборонені предмети в Калуському районі. Оперативники перевірили її та виявили в полі неподалік одного з населених пунктів замаскований схрон зброї та боєприпасів. У результаті огляду місця події виявлено: розкомплектований АК, глушник та два магазини до нього, обріз рушниці, близько 170 набоїв до зброї різного калібру, сім гранат РГД та шість запалів до них.

Наразі небезпечні предмети вилучено, встановлюють власника заборонених предметів, повідомили у пресслужбі обласної поліції.