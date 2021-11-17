Запуск «Північного потоку-2» відбудеться не раніше березня.

Раніше «Газпром» декларував плани розпочати комерційне транспортування вуглеводнів цим газогоном у січні наступного року.

Через призупинення сертифікації газогону «Північний потік-2» Федеральною аґенцією мереж (Bundesnetzagentur, BNA) Німеччини постачання вуглеводнів цим маршрутом можуть розпочатися не раніше березня наступного року. Про це з посиланням на джерела у німецькому уряді повідомила інформаційна аґенція Reuters. Раніше «Газпром» декларував плани розпочати комерційне транспортування вуглеводнів цим газогоном у січні наступного року.

Співрозмовник аґенції наголосив, що «Газпрому», згідно з німецьким законодавством, необхідно створити в Німеччині дочірню компанію швейцарського оператора проекту Nord Stream 2 AG. Потім треба передати новоствореному товариству з обмеженою відповідальністю власність та права у Німеччині. Щойно після цього німецький регулятор BNA буде готовий поновити процес сертифікації, щоб потім передати його на розгляд Єврокомісії.

Про проблеми зі сертифікацією газогону «Північний потік-2» BNA повідомила напередодні, 16 листопада. У прес-службі Nord Stream 2 AG відмовилися коментувати деталі процедури видачі дозволів та можливість структурних змін вплинути на термін запуску газогону.

Ще до цієї інформації експерти аґенції Bloomberg прогнозували, що процес сертифікації «Північного потоку-2» затягнеться до травня. Аби не поспішати з цим процесом Європейська Комісія, в якій достатньо противників газпромівського проєкту, може вимагати додатково два місяці на його розгляд.

На цьому тлі ціни на газ на європейських спотових ринках знову перевищили тисячу доларів за тисячу кубометрів. На ранок вівторка, 17 листопада, ціна грудневих ф'ючерсів на газ за індексом нідерландського TTF піднялася вище за 1150 доларів.

Водночас Вищий адміністративний суд німецького міста Ґрайфсвальда відхилив позов некомерційної організації зі захисту довкілля Deutsche Umwelthilfe з вимогою не допустити будівництво та експлуатації газогону як «частково неприйнятний та необґрунтований».