Німецькі слідчі вважають, що підрив «Північних потоків» виконано за наказом Залужного.

Тим часом німецька розвідка взагалі ставить під сумнів причетність українців до цієї диверсії.

Німецьке слідство вважає, що диверсійна група, яка вчинила підриви газогонів «Північний потік» і «Північний потік – 2», використовуючи вітрильну яхту Andromeda, нібито могла діяти за розпорядженням Валерія Залужного, який на той момент обіймав посаду головнокомандувача Збройних сил України. Про це в понеділок, восьмого березня, написала німецька газета Die Welt з покликом на джерела в слідчих органах ФРН.

«Слідчі з федеральної поліції та федерального відомства кримінальної поліції Німеччини переконані, що розкрили справу (...) за даними ЗМІ, є численні вказівки на причетність української влади… Як заявив слідчий, команда виконувала доручення тодішнього головнокомандувача Залужного, який тепер обіймає посаду амбасадора України у Великій Британії», – йдеться у публікації.

Водночас Die Welt зазначає, що співробітники німецької розвідувальної служби (Bundesnachrichtendienst), як і раніше, мають сумніви в правдивості історії з вітрильною яхтою Andromeda. Зокрема, у спецслужбі вважають, що поведінка екіпажу була надто підозрілою, а докази – надто численними. Це створює враження, що хтось навмисно намагався спрямувати слідчих у «потрібний бік», заявив співрозмовник газети.

Тим часом 49-річний українець Сергій К., якого німецьке слідство вважає евентуальним керівником операції з підривів у Балтійському морі, перебуває після затримання у в'язниці суворого режиму в Італії. Він заперечує звинувачення. Персонал в’язниці вже встиг охрестити підозрюваного «українським Джеймсом Бондом».

Нагадаємо, що у вересні 2022 року внаслідок підриву відбулася розгерметизація двох ниток газогону «Північний потік» та однієї нитки «Північного потоку – 2» поблизу датського острова Борнгольм.