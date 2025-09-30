У Польщі затримали українця, підозрюваного у підриві «Північного потоку».

Зараз вирішується питання про його екстрадицію до Німеччини.

 

 

Польська поліція затримала в місті Прушкуві громадянин України Володимир З., якого німецька прокуратура підозрює в причетності до підриву газогонів «Північний потік» і «Північний потік - 2». Про це повідомило Polskie Radio24. Підозрюваного доставили до окружної прокуратури Варшави.

 

Найближчим часом польська прокуратура й суд вирішуватимуть питання щодо екстрадиції Володимир З. до Німеччини. Однак адвокат затриманого Тимотеуш Папроцький (Tymoteusz Paprocki) у розмові з журналістами заявив, що підстав для екстрадиції його підзахисного до Німеччини немає.

 

«Згідно з інформацією, яку я можу надати, арешт було здійснено на підставі європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною, який і започаткував усю процедуру. Зараз відбудеться провадження прокуратури, і зрештою, завдяки цій процедурі, справа потрапить до суду, де суд вирішить питання про допустимість екстрадиції. Я вже можу заявити, зв’язавшись зі своїм клієнтом, що незалежно від фактичних питань, мій клієнт наразі не коментує, чи брав він участь у цьому інциденті, чи ні», – зазначив Папроцький.

 

Адвокат наголосив, що оборона буде дуже активною в цьому питанні. «Хто б з громадян України не брав участі в цих заходах, враховуючи війну в Україні та той факт, що власником цієї інфраструктури є російська компанія, яка безпосередньо фінансує війну в Україні, важко повірити, що ці дії можна вважати злочином», – наголосив Папроцький.

 

Володимир З. – інструктор з дайвінгу. За версією німецьких правоохоронців, під час операції з підриву «Північного потоку» у вересні 2022 року він з колегами відплив з Ростока в Балтійське море на яхті Andromeda, потім спустився під воду і заклав вибухівку на газогонах «Північний потік» і «Північний потік – 2».

 

Нагадаємо, що в серпні в Італії був затриманий українець Сергій К., якого німецькі правоохоронці також підозрюють у причетності до підриву газогонів. У вересні суд в Італії виніс постанову про його екстрадицію до Німеччини. Загалом за версією німецького слідства в операції з підриву «Північного потоку» брали участь семеро осіб.

30.09.2025

