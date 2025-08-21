В Італії затримано українця, підозрюваного в підриві «Північного потоку».

Підозрюваного буде доставлено до слідчого судді Федерального суду Німеччини після екстрадиції з Італії.

В Італії затримано громадянина України Сергія К., підозрюваного у підриві газогонів «Північний потік» і «Північний потік – 2». Про це в четвер, 21 серпня, повідомив телеканал ARD з покликом на заяву Федеральної прокуратури Німеччини.

Затримання Сергія К. відбулося в італійській провінції Ріміні. Чоловіка підозрюють у «скоєнні в складі групи підриву з використанням вибухових речовин», «антиконституційній диверсії», а також «руйнуванні споруд», випливає з повідомлення Генпрокуратури ФРН.

Підозрюваного буде доставлено до слідчого судді Федерального суду після екстрадиції з Італії.

За даними німецької влади, Сергій К. входив до групи осіб, які у вересні 2022 року заклали вибухівку на газогонах «Північний потік» і «Північний потік – 2» поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі. Група нібито прибула до місця інциденту з німецького порту Ростока на яхті Andromeda. За твердженням німецької прокуратури, раніше цю яхту взяли в оренду у якогось німецького підприємства, використовуючи посередників і підроблені документи. Вибухівка здетонувала 26 вересня 2022 року, поважно пошкодивши три нитки газогону.

Тим часом деякі німецькі ЗМІ, зокрема газета Bild, висловлювали сумніви в тому, що труби «Північних потоків» можна було підірвати, використовуючи вітрильну яхту. 15-метрова Andromeda, про яку писали в цьому зв'язку, занадто мала і не оснащена обладнанням, необхідним для такої операції, вказували журналісти з покликом на експертів. «Для проведення трьох вибухів під водою знадобилося б як мінімум від 600 до 900 кг спеціальної військової вибухівки. У яхти Andromeda немає крана, щоб безпечно опустити під воду такий вантаж», – йдеться в публікації. Друга проблема була пов'язана з логістикою. Евентуальній українській «диверсійній команді» навряд чи вдалося б переправити через Польщу і Німеччину стільки вибухівки з армійських резервів, не будучи поміченою спецслужбами або поліцією, підкреслюють журналісти. Ще одна невідповідність, на думку авторів, – відсутність на яхті спеціального водолазного обладнання, що дозволило б зануритися з вантажем на 80-метрову глибину.