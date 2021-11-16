Німеччина призупинила процес сертифікацію «Північного потоку-2».

Тим часом Україну допущено до процесу сертифікації газпромівського газогону.

 

 

Німецький регулятор – Федеральна аґенція мереж (Bundesnetzagentur, BNA) Німеччини – тимчасово призупинив процедуру сертифікації газогону «Північний потік-2». Для її відновлення необхідно створити компанію-оператора газопроводу відповідно до законодавства Німеччини. Про це у вівторок, 16 листопада повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на BNA.

 

Оператор Nord Stream 2 AG, який базується в Швейцарії, в кантоні Цуґ, повинен створити дочірню компанію в Німеччині. Як зазначається в розміщеній на сайті BNA заяві, процес сертифікації відновиться після того, як оператор, передасть основні активи і кадрові ресурси німецькій дочірній компанії і регулятор зможе перевірити новонадані документи.

 

«Коли ці вимоги будуть виконані, Федеральне агентство мереж зможе продовжити розгляд упродовж частини, що залишилася, передбаченого законом чотиримісячного терміну, підготувати проєкт рішення і відповідно до законодавства про внутрішній ринок надіслати його Європейській Комісії для коментаря», – зазначається в заяві.

 

Регулятор уже проінформував про своє рішення Міністерство економіки та Міністерство енергетики Німеччини, а також Європейську Комісію. Окрім того, перед публікацією його було доведено до відома учасників процедури.

 

На тлі новини про зупинення процедури сертифікації газогону в Німеччині спотова ціна газу зросла у вівторок, 16 листопада, до 1046 доларів за тисячу кубометрів. Ціна грудневого ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures зросла до 88,9 євро за МВт. На початку листопада ціна на газ становила близько 750 доларів за тисячу кубометрів.

 

Тим часом BNA підтвердила на запит Deutsche Welle, що Україну буде допущено до процесу сертифікації «Північного потоку-2». «Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та LLC Газотранспортна система України сьогодні були допущені до процесу сертифікації. Допущені до процесу мають право давати свою оцінку. Права вето вони не мають», – повідомив представник Федеральної аґенції мереж Фіте Вульф (Fiete Wulff).

16.11.2021

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