Рада Європи закликала російську владу припинити знищувати «Меморіал».

У Кремлі ж організації закидають «виправдання терористичних та екстремістських організацій».

 

 

Рада Європи закликає російську владу припинити ліквідацію неурядової організації «Меморіал». Про це йдеться у заяві голови комісії Ради Європи з прав людини Дуньї Міятовіч (Dunja Mijatović). У документі міститься передовсім вимога до Москви скасувати закон про «іноземних аґентів».

 

«Дії російської влади щодо ліквідації неурядової організації “Міжнародний Меморіал” та правозахисного центру "Меморіал" за недотримання так званого закону про "іноземних аґентів" викликають глибоке занепокоєння Ради Європи. "Меморіал" – символ невпинної боротьби за свободу, демократію та права людини на пострадянському просторі та за його межами. Знищення організації матиме значні негативні наслідки для громадянського суспільства загалом та захисту прав людини в Росії», – зазначає Міятович, чиї слова цитує Radio Free Europe/Radio Liberty.

 

Вона знову звернула увагу на неодноразову критику Радою Європи закону про «іноземних аґентів», який не відповідає міжнародним європейським стандартам. «Його застосування російською владою для ліквідації правозахисної організації стало ще однією ілюстрацією репресій проти громадянського суспільства», – зазначила Міятовича. Особливу тривогу, за її словами, викликає той факт, що правозахисний центр «Меморіал» звинуватили у виправданні екстремістів та терористів через його діяльність із підтримки політв'язнів.

 

Минулого тижня стало відомо, що Генеральна прокуратура Росії звернулася до Верховного суду з вимогою ліквідувати правозахисну організацію «Міжнародний Меморіал», а прокуратура Москви скерувала до Мосміськсуду позов про ліквідацію правозахисного центру «Меморіал». Прокуратура вважає, що в матеріалах центру «присутні лінгвістичні та психологічні ознаки виправдання діяльності учасників міжнародних терористичних та екстремістських організацій», до яких російська влада відносить «Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі», «Табліги Джамаат», «Ат-Такфір Валь Хідж», «Артпдготовка» та Свідків Єгови. Також «Меморіалу» закидають «систематичні порушення законодавства про "іноземних аґентів", відсутність відповідного маркування на матеріалах».

 

Із заявами на підтримку «Меморіалу» виступили академіки Російської академії наук та інші видатні вчені. На сайті change.org створено петицію «Руки геть від "Меморіалу"», яку вже підписало понад 58 тисяч осіб.

17.11.2021

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