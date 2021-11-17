Киву позбавили звання кандидата наук.

Народного депутата партії "Опозиційна платформа – За життя" позбавили звання кандидата наук. Комісія, створена Міністерством освіти та науки, не виявила у його праці новизни.

Про це Кива заявив у інтерв'ю виданню strana.ua. Нагадаємо, напередодні у скандального нардепа провели обшуки через стрілянину з автомата. Згодом міністр внутрішніх справ позбавив його нагородної зброї.

"Влада не тільки позбавила мене нагородного пістолета, а й сьогодні під час обшуку змусила комісію в Міністерстві освіти винести рішення про позбавлення мене звання кандидата наук на підставі того, що хоч у моїй дисертації й немає плагіату, але, за рішенням комісії, немає новизни. Це черговий формальний привід влади мене дискредитувати", – заявив депутат.

Весною Ілля Кива захистив дисертацію кандидата наук із державного управління на тему “Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)”. Захист відбувся 26 квітня в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості.

Члени комісії проголосували одностайно: всі 13 – "за". Їх не знітило, що під час "захисту" Кива говорив бздури. Зокрема, аспіранту поставили запитання: "Який зміст ви вкладаєте у поняття демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат?" Кива відповів: "Дякую за запитання, зрозумів його повністю і хочу сказати, що відповідь ми надамо у наступній нашій науковій роботі".

Доступ до "захисту" був обмежений. Журналістів пропускали за списками, які погоджував помічник народного депутата. Тож не всі медійники спершу змогли потрапити на "захист": доводилося викликати поліцію. Сам Кива стверджував, що його супроводжують "аспіранти чи, мабуть, студенти".

Згодом виявилося, що Кива додав до своєї кандидатської дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації своєї дисертації вказав матеріали науково-практичних конференцій, які відсутні в офіційних збірниках.

У дисертації Киви, опублікованій на сайті Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості, вказано, що Ілля Кива брав участь у двох наукових конференціях приватного вишу "Міжрегіональна академія управління персоналом" у 2018 та 2019 роках. Там вказано, що роботи Киви опубліковані в збірниках на сторінках 152–154 і 414–416 відповідно.

Втім, опублікований в Інтернеті офіційний збірник матеріалів конференції 2018 року має лише 144 сторінки, а збірник конференції 2019 року – 414 сторінок. Внески Іллі Киви в обох відсутні.

Окрім того, до своєї дисертації Ілля Кива додав декілька довідок, які мають підтверджувати практичне значення його наукової роботи. Зокрема, додається довідка від ГО “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління”, підписана Ольгою Руденко. Підпис на цій довідці суттєво відрізняється від підпису тієї ж Ольги Руденко на інших документах, наявних у вільному доступі.

Журналісти Bihus.Info звернулися до організації із запитанням, з чим пов’язана така відмінність у підписах і чи справді Руденко підписувала довідку для Киви, відповіді не надійшло. Однак невдовзі на сайті Інституту замінили файл із дисертацією Іллі Киви. У новій версії файлу також міститься довідка від тієї ж організації із тими ж вихідними даними, однак підписана не Ольгою Руденко, а Євгеном Романенком (президент ГО та водночас керівник МАУПу, в якому Кива проходив аспірантуру). Розслідувачі стверджують, що на сервері Інституту підготовки кадрів упродовж декількох днів можна було знайти обидва файли з дисертацією Киви (перший варіант із підробленою довідкою та другий варіант із заміненою довідкою). Документи мали різну назву: “dis-KYVA” та “dis-KYVA-1”.