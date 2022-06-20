Львівський суд заборонив діяльність партії «Опозиційна платформа – За життя».

 

Розташований у Львові Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ). Судове засідання відбувалося в закритому режимі. Представник партії ОПЗЖ брав участь у судовому засіданні онлайн, – повідомляє «Радіо Свобода».

 

«Усе майно, кошти та інші активи цієї партії суд постановив передати у власність держави. Це стосується й обласних, міських і районних організацій вказаної політичної партії, а також первинних осередків та інших структурних утворень», – повідомили у Міністерстві юстиції України.

 

У представників ОПЗЖ є 20 днів для оскарження цього рішення у Верховному Суді.

 

Таким чином, ОПЗЖ – це вже 11 партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку. Водночас це єдина парламентська партія зі справді значним представництвом у радах.

 

За даними руху «Чесно», «Опозиційна платформа – За життя» стала першою із заборонених партій, яка намагалася захищати свої інтереси під час судового розгляду справи.

 

«Через те, що суд не допустив журналістів до зали засідань, аргументи сторін процесу не відомі й стануть доступними лише після оприлюднення повного рішення суду», – зазначають у «Чесно».

 

Нагадаємо, що парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44 народних депутатів, однак після початку широкомасштабної війни Росії проти України з неї почали виходити її члени, а згодом фракція припинила свою діяльність.

 

21 квітня частина депутатів, які раніше входили до фракції ОПЗЖ, створили нову депутатську групу «Платформа за життя та мир». Її очолив Юрій Бойко. Ще частина парламентарів, які раніше входили до фракції ОПЗЖ, 24 травня долучилися до депутатської групи «Відновлення України».

 

1 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, у якому пропонують законодавчо ухвалити механізм, що дозволить усунути ексдепутатів ОПЗЖ від роботи в парламенті.

 

20.06.2022

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