Колишню очільницю Львівської ОПЗЖ судитимуть за державну зраду.

 

Інну Іваночко, колишню очільницю Львівської обласної організації політичної партії ОПЗЖ, нині вже забороненої в Україні, судитимуть за держзраду. Служба безпеки України закінчила досудове розслідування і прокурори скерували справу на розгляд суду.

 

 

«З 2015 року жінка керувала низкою місцевих проросійських організацій, зокрема забороненої партії ОПЗЖ та громадської організації "Український вибір – право народу". Діючи за вказівками спецслужб країни агресора, вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни діючої влади в країні», – повідомили  у Львівській обласній прокуратурі.

 

Підозрюваній ще у серпні минулого року обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави, тому вона досі перебуває в СІЗО. До самого затримання жінка займалася проросійською пропагандою, виступала у медіа.

 

«Зібравши масив доказової бази, слідчі спецслужби довели, що зрадниця з власної ініціативи співпрацювала з ворогом ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Виконуючи завдання спецслужб РФ, жінка неодноразово виступала в програмах російських медіа під виглядом "політичного експерта" та "політика з Львівщини". Зловмисниця умисно подавала негативну та упереджену думку про Україну, розпалювала негативні настрої щодо русофобії, фашизму, нацизму та радикального націоналізму в Україні», – додали в СБУ.

 

Слідчі пояснюють, що за завданням спецслужб РФ львів’янка намагалась виставити Україну у світлі ворожої для Росії держави. А дії зрадниці спрямовували для подальшого здійснення «денацифікації» і «демілітаризації» України під гаслом «захисту» російського народу. Також вона організовувала акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від’єднання в окрему автономію.

 

Справу передали на розгляд суду. Інну Іваночко судитимуть за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Ця стаття передбачає від 12 до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

 

07.03.2023

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