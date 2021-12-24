У нардепа "ОПЗЖ" знайшли російський паспорт.

Народний депутат, член фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександр Пономарьов є громадянином Росії.

Про це повідомляє проєкт журналістських розслідувань "Схеми".

Автори сюжету отримали підтвердження про громадянство Пономарьова з двох незалежних одне від одного джерел, котрі мають доступ до системи "Роспаспорт".

Згідно з цими даними, вперше документ громадянина Росії Олександру Пономарьову видали у 2003 році у Рибновському районі Рязанської області на підставі "обміну".

У супровідній заяві, підписаній іменем Пономарьова, у пункті про наявність іноземного громадянства вказано: "Стаття 13, розділ 1". Йдеться про положення Федерального закону Російської Федерації щодо громадянства. Згідно з ним, для отримання громадянства Росії Олександр Пономарьов мав безперервно проживати на її території не менше 5 років.

Коли Пономарьову виповнилось 45 років, то, згідно з законодавством Росії, цей російський паспорт йому замінили на новий. Сталося це у тому ж Рибновському районі Рязанської області у 2007 році на підставі нової заяви.

Факт отримання Пономарьовим нового російського паспорта підтверджує не лише інформація, отримана із системи "Роспаспорт", а й інформація зі сайту Головного управління з питань міграції МВС Росії, де дані його попереднього паспорта відображаються як недійсні через "заміну на новий", натомість новий документ серед недійсних не значиться.

У коментарі "Схемам" Олександр Пономарьов заявив, що він вийшов із російського підданства ще до розпаду СРСР.

"Це було ще в радянський час, він був анульований ще тоді… По-моєму, 1986 рік, якщо не помиляюсь. Це ще було до розділення країни", – зазначив депутат, хоча в новітній історії паспорт громадянина Російської Федерації вперше з’явився у 1997 році, а до цього на території Росії діяв паспорт громадянина СРСР.

Коли "Схеми" показали члену фракції "ОПЗЖ" витяги про його російські документи, то Пономарьов змінив свою позицію.

"Ну, значить 18 років назад тому було… Особисто я, по-моєму, не забирав [паспорт]... Може, і забирав... Не пам’ятаю, якщо чесно. Я навіть не знаю, є він чи немає… Якщо десь на нього документи 20-річної давнини залишились, то треба уточнювати", – сказав депутат.

Пономарьов додав, що він вважав паспорт анульованим і не знає, чи документ є дійсним.

Олександр Пономарьов не зміг пояснити, з якою метою у 2003 році подав документи на отримання російського громадянства.

Окрім того, він наголосив, що російським паспортом "ні разу не користувався".

"За останні 15 років я був там всього лише раз і то: зі своїм [українським] паспортом і на будівельній виставці", – запевнив депутат.

Однак, згідно з офіційними даними про перетин російського кордону, за 15 років Олександр Пономарьов щонайменше чотири рази приїжджав до Росії. Востаннє – на початку лютого 2017-го.

Олександр Пономарьов, відповідаючи на запитання, чи готовий він буде задекларувати своє російське громадянство, якщо така вимога буде офіційно закріплена на законодавчому рівні, сказав: "Якщо знайду, переконаюсь, тоді буду, звісно, звітувати".

Пономарьов уже втрєтє народний депутат: раніше був регіоналом та членом депутатської групи "Воля народу", а в цьому скликанні є членом фракції "ОПЗЖ".

У деклараціях парламентаря немає жодних згадок про його бізнес, але з ним пов’язують близько 35 компаній у його рідному Бердянську, зокрема ті, що постачають мастила для української бронетехніки.