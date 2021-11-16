ДБР проводить обшуки в Киви через стрілянину з автомата.

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Киви у справі за фактом стрілянини із автомата.

Про це повідомляє аґенція "Укрінформ".

“Слідчі дії проходять у справі стрілянини з автомата Калашникова”, – підтвердили у ДБР.

У вівторок вранці народний депутат від "ОПЗЖ" Вадим Рабінович заявив, що правоохоронці прийшли у вівторок о 6-ій ранку до його однопартійця Киви проводити слідчі дії.

Сам Кива поскаржився на те, що влада Зеленського мстить йому за надуманими статтями через політичну позицію" і хоче витиснути його із країни "як опозиційного політика, який бореться за припинення війни і відновлення братніх стосунків з Росією".

26 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що стосовно Киви порушили справу за фактом стрілянини.

Нещодавно Ілля Кива оприлюднив у соцмережі відео, на якому він з автоматом в руках розповів, що є “лідером антифашистського руху в Україні”, і висловив погрози у бік послідовників Бандери.