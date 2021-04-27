Дисертація Киви: Кандидат збрехав про участь у конференціях і подав підробні довідки.

Народний депутат Ілля Кива додав до своєї кандидатської дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації своєї дисертації вказав матеріали науково-практичних конференцій, які відсутні в офіційних збірниках.
Про це йдеться у розслідуванні Данила Мокрика для проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info.
Карикатура Максима Паленка
У дисертації Киви, опублікованій на сайті Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості, вказано, що Ілля Кива брав участь у двох наукових конференціях приватного вишу "Міжрегіональна академія управління персоналом" у 2018 та 2019 роках. Там вказано, що роботи Киви опубліковані в збірниках на сторінках 152–154 і 414–416 відповідно.
Втім, опублікований в Інтернеті офіційний збірник матеріалів конференції 2018 року має лише 144 сторінки, а збірник конференції 2019 року – 414 сторінок. Внески Іллі Киви в обох відсутні.
Журналісти Bihus.Info звернулися до координаторки обох конференцій Оксани Пархоменко-Куцевіл із запитанням, чи брав у них участь Ілля Кива. “Я його не пам’ятаю, я вам чесно скажу. Тези я збирала особисто. Я його не пам’ятаю по прізвищу”, – сказала вона.
Окрім того, до своєї дисертації Ілля Кива додав декілька довідок, які мають підтверджувати практичне значення його наукової роботи. Зокрема, додається довідка від ГО “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління”, підписана Ольгою Руденко. Підпис на цій довідці суттєво відрізняється від підпису тієї ж Ольги Руденко на інших документах, наявних у вільному доступі.
Після того, як журналісти Bihus.Info звернулися до організації із запитанням, з чим пов’язана така відмінність у підписах і чи справді Руденко підписувала довідку для Киви, відповіді не надійшло. Однак невдовзі на сайті Інституту замінили файл із дисертацією Іллі Киви. У новій версії файлу також міститься довідка від тієї ж організації із тими ж вихідними даними, однак підписана не Ольгою Руденко, а Євгеном Романенком (президент ГО та водночас керівник МАУПу, в якому Кива проходив аспірантуру). Розслідувачі стверджують, що на сервері Інституту підготовки кадрів упродовж декількох днів можна було знайти обидва файли з дисертацією Киви (перший варіант із підробленою довідкою та другий варіант із заміненою довідкою). Документи мали різну назву: “dis-KYVA” та “dis-KYVA-1”.
Окрім цього, Ілля Кива додав до дисертації також довідку від Офісу генпрокурора, в якій вказано, що ОГП уже впроваджує результати досліджень нардепа від "ОПЗЖ" у свою діяльність. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова сказала журналістам, що офіційно дисертація Киви до Офісу генпрокурора не надходила, а довідка є “особистою позицією” людини, яка її видала. Втім, на довідці є офіційна печатка Офісу генпрокурора.
Як писав Z, Ілля Кива захистив дисертацію кандидата наук із державного управління на тему “Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)”. Захист відбувся 26 квітня в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості.
Члени комісії проголосували одностайно: всі 13 – "за". Їх не знітило, що під час "захисту" Кива говорив бздури. Зокрема, аспіранту поставили запитання: "Який зміст ви вкладаєте у поняття демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат?" Кива відповів: "Дякую за запитання, зрозумів його повністю і хочу сказати, що відповідь ми надамо у наступній нашій науковій роботі".
Доступ до "захисту" був обмежений. Журналістів пропускали за списками, які погоджував помічник народного депутата. Тож не всі медійники спершу змогли потрапити на "захист": доводилося викликати поліцію. Сам Кива стверджував, що його супроводжують "аспіранти чи, мабуть, студенти".
ПОІМЕННО
Згідно з інформацією, опублікованій на офіційній інтернет-сторінці Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, до складу спеціалізованої вченої ради входять:
Голова ради:
Войтович Радмила Василівна, д.держ.упр., професор, ректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02.
Заступник голови:
Ворона Петро Васильович, д.держ.упр., професор, перший проректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05.
Вчений секретар:
Масик Марія Зіновіївна, к.держ.упр., провідний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02.
Члени ради:
Валевський Олексій Леонідович, д.держ.упр., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу розвитку політичної системи центру суспільних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень, спеціальність 25.00.01;
Гошовська Валентина Андріївна, д.політ.н., професор, директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.05;
Діденко Ніна Григорівна, д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та адмінстрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;
Дмитренко Геннадій Васильович, д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;
Дубич Клавдія Василівна, д.держ.упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;
Калініна Світлана Петрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;
Лахижа Микола Іванович, д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;
Линдюк Олена Анатоліївна, д.держ.упр., проректор з науково-педагогічної роботи, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;
Бєльська Тетяна Валентинівна, д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;
Новак-Каляєва Лариса Миколаївна, д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;
Пріб Гліб Анатолійович, д.м.н., професор, завідувач кафедри психології, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;
Рачинський Анатолій Петрович, д.держ.упр., професор, учений секретар, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;
Рижих Василь Миколайович, д.держ.упр., професор, провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, спеціальність 25.00.05;
Руженський Микола Мусійович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01
Чукут Світлана Анатоліївна, д. держ. упр., професор, в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 25.00.02;
Ярош Наталія Петрівна, д. держ. упр., доцент, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02
Науковим керівником був доктор державного управління, професор, перший заступник директора Центру досліджень проблем публічного управління Володимир Ігорович Гурковський. Роль опонентів виконали начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-наукового виробничого центру Національного університету цивільного захисту України ДСНС України, доктор наук з державного управління, старший дослідник Аліна Леонідівна Помаза-Пономаренко і заступниця директора з навчально-виховної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти "Університет менеджменту освіти", кандидат наук з державного управління, доцент Ірина Віталіївна Жукова.
Помаза-Пономаренко зробила висновок, що "дисертація Киви І.В. є закінченою, самостійною науково-дослідницькою роботою, що виконана на високому методичному рівні". Жукова вважає, що "дисертаційна робота Киви І.В. є самостійним, завершеним, комплексним дослідженням, актуальним за темою та розглянутими проблемами".
27.04.2021