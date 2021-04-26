Кива захистив кандидатську дисертацію, а потім погрожував журналістові біля туалету.

 

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію та став кандидатом наук із державного управління.

 

Про це повідомляє hromadske.

 

 

Захист відбувався у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості. Члени комісії проголосували одностайно: всі 13 – "за".

 

Тема дисертації Киви – "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".

 

"Захист" кандидатської супроводжувався курйозами.

 

Під час захисту народному депутату поставили запитання: "Який зміст ви вкладаєте у поняття демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат". Кива відповів: "Дякую за запитання, зрозумів його повністю і хочу сказати, що відповідь ми надамо у наступній нашій науковій роботі".

 

Доступ до "захисту" був обмежений. Журналістів пропускали за списками, які погоджував помічник народного депутата. Тож не всі медійники спершу змогли потрапити на захист: доводилося викликати поліцію.

 

Сам Кива стверджував, що його супроводжують "аспіранти, чи, мабуть, студенти".

 

 

Ці "аспіранти" супроводжували Іллю Кива і до виходка. Біля клозету науковець пригрозив настирливому журналісту: "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" – цитує видання "Букви".

 

26.04.2021

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