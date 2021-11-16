На Золочівщині можуть збудувати новий завод мінеральних вод.

Компанія «Карпатські мінеральні води» заявила про намір збудувати на Львівщині новий завод, потужність якого буде втричі більшою за існуючі. Про це йшлося на зустрічі із головою Львівської ОДА Максимом Козицьким.

Компанія «Карпатські мінеральні води» планує інвестувати у нове виробництво 20 мільйонів євро та працевлаштувати 200 осіб.

Новий завод можуть збудувати на Золочівщині, адже громада готова запропонувати інвестору необхідну йому земельну ділянку площею у понад 20 га, повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Також інвестор висловив намір відновити табір «Сокіл» на Золочівщині та проводити оздоровлення дітей різних соціальних груп.

«Зі свого боку, громада та область мали б сприяти у погодженні документації та проведенні всіх необхідних комунікацій до місця будівництва, а також будівництві дороги. Одним із рішень у пришвидшенні і здешевленні всіх процесів реалізації інвестиційного проєкту може бути, до прикладу, реєстрація нового індустріального парку, де міг би розташуватися майбутній завод мінеральних вод», – повідомив Максим Козицький і додав, що «поява такого інвестора на Золочівщині підсилила б розвиток цього регіону Львівщини, додала б йому потужного імпульсу для розвитку інфраструктури та економічного росту загалом».

Нагадаємо, у серпні АМКУ схвалив купівлю Трускавецького заводу мінеральних вод українською інвестиційною компанією Dragon Capital.

Для довідки. Компанія «Карпатські мінеральні води» розпочала свою діяльність на ринку мінеральних вод ще у 1996 році, коли був здійснений розлив першої партії мінеральної столової води ТМ «карпатська Джерельна». У 2001 році компанія була реорганізована у завод з виробництва мінеральної води та безалкогольних напоїв. У 2002 році розпочала виробництво солодких газованих напоїв в ТМ «Фруктова Джерельна» і ТМ «Соковинка», а у 2016 році – енергетичного напою ТМ Dragon. Компанія зайняла і утримує одну з провідних позицій на українському ринку виробництва природних мінеральних вод і безалкогольних напоїв, інвестуючи у розвиток технологій виробництва. Об’єднує понад 500 працівників в усіх регіонах України. У 2020 році сплатила до бюджету майже 94 мільйони гривень податків.

Фото facebook.com/maks.kozytskyy