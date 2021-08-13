Завод мінеральних вод у Трускавці придбала компанія Dragon Capital.

 

Українська інвестиційна компанія Dragon Capital стала новим власником Трускавецького заводу мінеральних вод. Антимонопольний комітет України на засіданні 12 серпня схвалив її угоду з придбання кіпрської компанії Frolovia Limited, яка була попереднім власником заводу, повідомила прес-служба АМКУ.

 

 

Угоду купівлі-продажу акцій між Frolovia Ltd та Dragon Capital Investments Ltd підписали 19 травня 2021 року. Її вартість не розголошують.

 

Frolovia Limited, яку придбала Dragon Capital, володіє українським підприємством з іноземними інвестиціями ТОВ «Аква-Еко», яке контролює завод мінеральних вод у Трускавці. На ньому виготовляють мінеральну воду під торговою маркою «Трускавецька». «Аква-Еко» входить до міжнародної групи компаній IDS Borjomi International.

 

Зазначимо, чистий прибуток ТОВ «Аква-Еко» у 2020 році скоротився більш ніж удвічі – до 5,3 мільйона гривень, а виторг – на чверть, до 59,76 мільйона гривень, повідомив «Інтерфакс-Україна».

 

 

До складу IDS Borjomi Ukraine, окрім Трускавецького заводу мінеральних вод, входять Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», Миргородський завод мінеральних вод, дистриб'юторська компанія IDS Aqua Service, Голопристанський завод ДП «Нова Ком». Група компаній є найбільшим виробником мінеральних вод в Україні. IDS Borjomi International є бізнесом російської структури «Альфа-Групп».

 

Dragon Capital Investments Limited входить до складу української групи компаній Dragon Capital, кінцевим бенефіціаром якої є чеський бізнесмен Томаш Фіала. Одним з головних напрямів їхньої діяльності є інвестиції в ринок нерухомості. Наприклад, у Львові Dragon Capital володіє найбільшим торгово-розважальним центром Західної України Victoria Gardens, іншою комерційною нерухомістю та планує будувати індустріалньий парк у мікрорайоні Рясне-2.

 

Фото amcu.gov.ua, truskavetska.com.ua

13.08.2021

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