США стверджують, що Лукашенко відволікає увагу від аґресивних дій Росії.

Про це заявив американський держсекретар Ентоні Блінкен у розмові з польським колегою Збіґнєвом Рау.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові зі своїм польським колегою Збіґнєвом Рау (Zbigniew Rau) запевнив, що Вашінґтон підтримує Варшаві у міґраційній кризі на польсько-білоруському кордоні. Про це повідомило Polskie Radio24. «Сполучені Штати однозначно підтримують Польщу, яка зіткнулася з цинічною інструменталізацією режимом Лукашенка вразливих мігрантів», – зазначив керівник американського зовнішньополітичного відомства.

Блінкен і Рау рішуче засудили використання Мінськом міґрантів для своїх політичних ігор і закликали білоруського диктатора Олександра Лукашенка «усунути основні причини запровадження Заходом санкцій – відмову білоруському народу в правах людини та основоположних свободах».

Окрім того, Блінкен заявив, що дії Мінськ не лише сіють розбрат, але й ще спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною. Про це йдеться у заяві, поширеній у неділю, 14 листопада керівником пресслужби Держдепартаменту США Недом Прайсом (Ned Price).

У заяві також наголошується, що Блінкен «висловив глибоку вдячність активній підтримці з боку Польщі суверенітету та територіальній цілісності України». «США, Польща та інші союзники та партнери єдині у прагненні змусити Москву платити високу ціну за військову аґресію та шкідницькі дії в реґіоні», – стверджує Прайс.

Начальник генерального штабу Великої Британії генерал сер Нік Картер, як подає Guardian, підкреслив, що не очікує від Кремля розв'язання “гарячої війни” із Заходом – йдеться про гібридний конфлікт із використанням дезінформації та зі спробами дестабілізувати Захід. Він назвав кризу на польсько-білоруському кордоні та ситуацію на кордоні Росії з Україною класичними способами відволікання уваги, якими користується Москва.

Литовський же політолог Лаурінас Йонавічус вважає, що метою Лукашенка є, власне, переговори з ним: "Він хоче легітимності, він створив цю проблему для того, щоб з ним розмовляли, може, щоб йому ще й гроші платили, він дотримується турецького сценарію. Він хоче показати, що він важливий і потрібен, а всі ці проблеми з виборами не такі важливі".