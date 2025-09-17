Президент і канцлер Німеччини рішуче  відмовили Польщі у виплаті репарацій.

Під час свого візиту до Берліна президент Польщі Кароль Навроцький піднімав питання про виплату 1,3 трлн євро відшкодування збитків, завданих Польщі під час Другої світової війни.

Новий президент Польщі Кароль Навроцький у ході свого першого офіційного візиту до Берліна у вівторок, 16 вересня, отримав відмову на свої вимоги про виплату Німеччиною репарацій за збитки, завдані його країні під час Другої світової війни. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, як і раніше, рішуче відхилив ці вимоги, наголосивши, що це питання «з точки зору Німеччини остаточно вирішене».

Після розмови з німецьким колегою польський президент також висунув цю вимогу і під час наступного діалогу тет-а-тет із бундесканцлером Фрідріхом Мерцем. За інформацією з урядових кіл, у цій бесіді канцлер підтвердив «остаточну» позицію Німеччини.

Після перемовин у Берліні не було пресконференцій, що незвично для такого важливого партнера Німеччини, як Польща. Це викликало критичні запитання з боку німецьких журналістів, а польські ЗМІ процитували пост Навроцького в соцмережі X. Як написав польський президент, він «чітко підкреслив як питання, які нас об'єднують, так і очікування Польщі від німецької сторони». За його словами, мова на зустрічі зі Штайнмаєром йшла про проблеми безпеки в реґіоні, про майбутнє Євроунії та «відшкодування збитків, завданих Польщі під час Другої світової війни».

Незадовго до свого прибуття до Берліна польський президент заявив у інтерв’ю німецькій газеті Bild: «Питання про репарації, звичайно, юридично не закрите». У тому ж інтерв'ю він висловив «тверду переконаність у тому, що ми досягнемо угоди з канцлером та президентом Німеччини». Як і раніше, Польща наполягає на виплаті Німеччиною 1,3 трлн євро. «Це єдина цифра, яка має свою точку відліку у дуже глибоких та обґрунтованих наукових дослідженнях», – зазначив Навроцький.