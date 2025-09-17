Президент і канцлер Німеччини рішуче  відмовили Польщі у виплаті репарацій.

Під час свого візиту до Берліна президент Польщі Кароль Навроцький піднімав питання про виплату 1,3 трлн євро відшкодування збитків, завданих Польщі під час Другої світової війни.

 

 

Новий президент Польщі Кароль Навроцький у ході свого першого офіційного візиту до Берліна у вівторок, 16 вересня, отримав відмову на свої вимоги про виплату Німеччиною репарацій за збитки, завдані його країні під час Другої світової війни. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, як і раніше, рішуче відхилив ці вимоги, наголосивши, що це питання «з точки зору Німеччини остаточно вирішене».

 

Після розмови з німецьким колегою польський президент також висунув цю вимогу і під час наступного діалогу тет-а-тет із бундесканцлером Фрідріхом Мерцем. За інформацією з урядових кіл, у цій бесіді канцлер підтвердив «остаточну» позицію Німеччини.

 

Після перемовин у Берліні не було пресконференцій, що незвично для такого важливого партнера Німеччини, як Польща. Це викликало критичні запитання з боку німецьких журналістів, а польські ЗМІ процитували пост Навроцького в соцмережі X. Як написав польський президент, він «чітко підкреслив як питання, які нас об'єднують, так і очікування Польщі від німецької сторони». За його словами, мова на зустрічі зі Штайнмаєром йшла про проблеми безпеки в реґіоні, про майбутнє Євроунії та «відшкодування збитків, завданих Польщі під час Другої світової війни».

 

Незадовго до свого прибуття до Берліна польський президент заявив у інтерв’ю німецькій газеті Bild: «Питання про репарації, звичайно, юридично не закрите». У тому ж інтерв'ю він висловив «тверду переконаність у тому, що ми досягнемо угоди з канцлером та президентом Німеччини». Як і раніше, Польща наполягає на виплаті Німеччиною 1,3 трлн євро. «Це єдина цифра, яка має свою точку відліку у дуже глибоких та обґрунтованих наукових дослідженнях», – зазначив Навроцький.

17.09.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Статкевич
Віталій Портников
Людство всю історію свого існування розривається між інстинктом виживання і необхідністю захисту власної гідності, бо не завжди можна розв'язувати дві ці проблеми водночас
14.09.25 | | Дискурси
Олекса Новаківський у дзеркалі автопортретів
Любов Волошин
Автопортрети його, позначені гостротою інтелектуальної концепції, високою культурою малярського вислову, і сьогодні не втрачають своєї актуальності.
13.09.25 | | Минуле
Спроба перепрошивки
Олеся Ісаюк
Йдеться про усвідомлення України суб’єктом, який змінює світ навколо і власну ситуацію – про що прямо сигналізує факт, що волю треба не здобути, як традиційно у мілітарному та патріотичному фольклорі, а зберегти.
13.09.25 | | Україна
Подружжя харківських художників у «Зеленій канапі»
У Львові експонуватимуть майстерний реалістичний живопис Олександри Рогової, такий неподібний до львівської школи малярства, та декоративні пейзажі Артема Рогового, де головними стають ритм, колір і пластика форми.
13.09.25 | | Штука
Самушин, стояки, mundus tertius
Олександр Фільц-Павенцький
Цю історію розповів Хорхе Луїс Борхес – випадково, на традиційному позаземському симпозіумі «Недовершені справи земного життя»
12.09.25 | | Дискурси
Міфи і сучасність «Готелю Метаморфозис»
Аделіна Єфіменко
Музично-сценічною вершиною фестивальних програм Зальцбурга стала постановка пастишу Баррі Коскі і Чечилії Бартолі на музику Антоніо Вівальді. Вистава поєднала п’ять різних міфів з «Метаморфоз» Овідія («Орфей і Евридика», «Пігмаліон», «Арахна», «Мірра», «Ехо і Нарцис»).
12.09.25 | | Штука
«Помилкове» дронове вторгнення до Польщі
Максим МУЛЯР
Чи означає дронова провокація в Польщі, що Росія поважно готується до інвазії? Радше ні, ніж так. Кремль скоріше блефує і залякує.
12.09.25 | | У світі
В разі чого – залишаться числа
Тарас Прохасько
Нумерологія, календар сильні тим, що врешті наближаються до безконечності. І ті, кого ми породили, будуть мати свою нумерологію. І вона буде несогіршою
11.09.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.