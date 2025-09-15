Німеччина пропонує Польщі гарантії безпеки замість репарацій.

Відповідна пропозиція пролунала напередодні візиту президента Навроцького до Берліна.

Перед візитом до Берліна президента Польщі Кароля Навроцького уповноважений уряду Німеччини у справах Польщі Кнут Абрагам (Knut Abraham) знову відхилив заклики до виплати Німеччиною репарацій полякам. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. «Замість цього Берлін міг би надати Варшаві гарантії безпеки», – запропонував він в інтерв'ю редакційній мережі Redaktionsnetzwerk Deutschland (Redaktionswerk Deutschland), оприлюдненому в понеділок, 15 вересня.

«Питання репарацій вже давно юридично врегульоване», – нагадав політик. За його словами, необхідне «сучасне перекладення зобов'язань Німеччини» щодо Польщі через скоєні німцями злочини під час Другої світової війни.

«Німеччина та Польща стоять один за одного, і німецький уряд має підтверджувати це у військовому та фінансовому аспекті. Послання польському президенту повинно полягати в тому, що будь-яке зміцнення безпеки Польщі – це зміцнення безпеки Німеччини, будь то фінансова допомога, системи озброєння чи підрозділи Бундесверу», – заявив Абрагам, коментуючи майбутній візит Навроцького.

Обраний у червні президентом Польщі Кароль Навроцький прибуде 16 вересня до Берліна з інавґураційним візитом. Він зустрінеться з федеральний президент Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та бундесканцлером ФРН Фрідріхом Мерцом. Навроцький неодноразово заявляв про необхідність виплати його країні німецьких репарацій як під час виборчої кампанії, так і в річницю німецького вторгнення до Польщі 1 вересня.