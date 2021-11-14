На саміті COP26 схвалено Кліматичний пакт.

Експерти називають його занадто компромісним та неамбітним.

Учасники кліматичної конференції ООН (COP26) у Ґлазґо в суботу, 13 листопада, ухвалили підсумкову угоду. В документі, який увійде в історію як Кліматичний пакт Ґлазґо, дві сотні держави домовилися скоригувати національні кліматичні цілі вже до кінця 2022 року, тобто на три роки швидше, ніж планувалося раніше. Крім того, учасники зустрічі узгодили поступове скорочення викидів парникових газів в атмосферу до 2030 року. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Однак, на думку багатьох експертів, запропоновані для досягнення цих цілей заходи є занадто компромісними й недостатньо амбітними. Вони вважають, що сумарно взяті учасниками саміту зобов'язання є недостатніми для утримання глобального потепління в рамках 1,5 градуса за Цельсієм. Саме цю мету було прописано шість років тому в Паризькій угоді, перші підсумки якої підбивали на COP26.

Підсумкова угода містить м'якші формулювання порівняно зі запланованими. Так, спочатку планувалося, що в ньому буде зазначено необхідність відмовитися від використання вугілля. Однак Індія та Китай виступили проти. За словами міністра екології Індії Бупендера Ядава, розвиткові країни не можуть обіцяти відмови від викопного палива, коли у них на порядку денному стратегія розвитку та боротьба з бідністю. У результаті формулювання пом'якшили: у документі йдеться про те, що слід «поетапно скорочувати» використання вугільних електростанцій.

Учасники саміту пообіцяли збільшити фінансову допомогу бідним країнам для боротьби зі зміною клімату. Проте цей пункт викликає скепсис представників цих країн, оскільки досі ще не виконано попереднього договору про надання їм 100 млрд доларів на боротьбу з ґлобальним потеплінням.

Президент саміту, відомий британський політик індійського походження Алок Шарма (Alok Sharma) у своїй заключній промові висловив жаль з приводу того, що результати зустрічі задовольняють не всіх, але, за його словами, дуже важливо захистити те, чого вдалося досягти.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш назвав підсумковий документ компромісним, а домовленості щодо клімату недостатніми. «Битва за клімат – це битва за наші життя, і ця битва має бути виграна», – повідомив він у Twitter.