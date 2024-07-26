Метеорологи зафіксували новий максимум середньодобової глобальної температури.

Науковці Copernicus Climate Change Service уточнили новий максимум середньодобової глобальної температури за весь період спостережень з 1940 року – 22 липня ця температура становила 17,16°C (попередньо повідомляли про 17,15°C).

 

 

23 липня температура майже не змінилася (17,15°C), а, за попередніми даними, 24 липня наш глоб охолодився до попереднього максимуму, зафіксованого 21 липня – 17,09°C.

 

Цей показник був оновив максимум, встановлений 6 липня 2023 року, коли температура на планеті досягла 17,08°C. До липня минулого року рекорд глобальної середньої температури тримався майже сім років, він становив 16,8°C і був зафіксований 13 серпня 2016 року.

 

 

За дуже високу температуру цього і минулого року відповідає не лише глобальне потепління, спричинене нашою цивілізацією, але й кліматичне явище Ель-Ніньо, що триває з весни минулого року. Кожні кілька років воно нагріває значну частину Тихого океану, а отже, весь океан і Землю. Однак, температура поверхні океану вже почала знижуватися, тобто Ель-Ніньо згасає. За кілька місяців у Тихому океані має запанувати прохолодна Ла-Нінья.

 

 

 

Карло Буонтемпо, директор Copernicus Climate Change Service, зазначив, що різниця між температурами за останні 13 місяців і попередніми рекордами є значною. Він прогнозує, що нові температурні рекорди будуть встановлюватися в найближчі місяці та роки.

 

Глобальна середня температура зазвичай досягає річного максимуму між кінцем червня і початком серпня, коли в північній півкулі літо. Це відбувається через те, що великі масиви суші в північній півкулі нагріваються швидше, ніж охолоджуються океани в південній півкулі.

 

 

26.07.2024

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